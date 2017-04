Morena promete construir universidad en Hueyapan

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-07-20:26:52 Hueyapan de Ocampo Miles de militantes y simpatizantes de Morena recibieron en Hueyapan de Ocampo a su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador.

“Es un honor estar con Obrador” y “te queremos Obrador, te queremos”, con una plaza pública abarrotada por miles de militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibieron aquí a coro al líder nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, quien vaticinó que el próximo Presidente de México será del sureste de México y en virtud de que ese instituto político triunfará el próximo 4 de junio con su actual delegado municipal, Juan Javier Gómez Cazarín, en este municipio se construirá una universidad pública.



Indicó que la de Hueyapan de Ocampo se sumará a las 12 universidades públicas que ya se construyeron en las demarcaciones municipales del país en donde han triunfado los candidatos de su partido.



“Si triunfa Morena, aquí se va a crear una universidad pública y lo voy a decir que no depende del presupuesto del Estado. Morena ha hecho el compromiso de devolver la mitad del dinero que recibe de los 400 millones de pesos que le corresponden de prerrogativas. Como se tomó un acuerdo en el Consejo de Morena de que la mitad de ese dinero se le devuelva al pueblo, que nada más se utilicen 200 millones y que los otros 200 millones sean para crear universidades públicas en los municipios donde gana Morena”.



Al grito de “sí se puede, sí se puede” de sus cerca de 3 mil seguidores –según estimaron los organizadores-, el político tabasqueño añadió, “y como se va a ganar aquí; Juan Javier es nuestro representante en Hueyapan de Ocampo. Pasando la elección de junio, al triunfo, va a venir la maestra Raquel Sosa que es la que coordina todas las universidades de Morena, porque ya hay 12 universidades de Morena en el país. Va a venir a Hueyapan para que se empiecen a preparar las condiciones y que ya en el nuevo ciclo escolar todos los que salgan de la preparatoria puedan estudiar la universidad”.



Aclamado una y otra vez en un acto realizado después de las 13 horas en la esquina de las calles Galeana y Melchor Ocampo, frente a la parroquia del lugar y a un costado del palacio municipal, llamado por la concurrencia próximo presidente de México, el exjefe de Gobierno del desaparecido Distrito Federal –hoy Ciudad de México- destacó que se puede sacar adelante al país si se acaba con la corrupción porque a través de ella los gobernantes de la cúpula se roban 500 mil millones de pesos del presupuesto anual.



Asimismo, subrayó que al triunfo de Morena en el país habrá acceso a la salud y a medicamentos gratuitos y también aumentará al doble la pensión actual que reciben los adultos mayores.



“A mí me tocó iniciar ese programa cuando fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México: salió de esta cabeza y de este corazón, que ahora se está portando muy bien, no se está rajando”.



Llamando a los hueyapenses paisanos porque su padre era veracruzano de la región de Cuenca del Papaloapan y su madre de Frontera, Tabasco, expresó: “Sí les puedo decir, con cuidado porque como se dice en el beisbol, me pueden cepillar, pero con cuidado les puedo decir que el próximo presidente va a ser del sureste”.