Desmiente general Cordero supuesto 'levantón'

Aunque a través de un boletín oficial de gobierno del estado se confirmó el secuestro y horas más tarde liberación de Martín Cordero Luqueño, este viernes él mismo lo desmintió.



“No hubo tal”- declaró Cordero Luqueño, director de Tránsito Municipal y Protección Civil de Boca del Río al cuestionársele sobre el presunto “levantón” que al parecer sufriera junto con el subdirector del área y un chofer.



Entrevistado luego del banderazo de inicio del operativo de seguridad llevado a cabo en la Plaza de los Valores, el general llegó a bordo de una patrulla de la Fuerza Civil y conducido hasta al estrado por un elemento fuertemente armado.



¿Seguirá usted en el cargo?



-Sí y todo nuestro personal está colaborando, está trabajando para la próxima semana.



¿El boletín oficial del gobierno del estado indica que están buscando a sus captores, hubo entonces privación ilegal de la libertad?



-No hubo tal, desconozco (boletín)



¿Por qué abandonaron la camioneta?



-Porque se nos cerraba un vehículo?



¿Una amenaza?



-Sí, probablemente una amenaza.



¿Reforzó su seguridad, vimos que llegó escoltado de la Fuerza Civil?



-Desde luego, como militar y como funcionario debo tener seguridad, no puedo comentar más están haciendo las investigaciones.



¿Entonces hay una investigación?



-Yo creo que sí



¿Presentó una denuncia?



-No he presentado nada



¿Se hablaba que levantaron al subdirector de Tránsito en la madrugada?



-Él estuvo conmigo



¿Estas personas les dijeron algo?



-En cuanto nos bajamos se fueron, no les puedo decir más...



¿Entonces se retiraron del lugar usted, el subdirector y su chofer?



-Solo el subdirector y el que les habla.





Fue lo único que declaró Cordero Luqueño el día de ayer en un evento del Ayuntamiento de Boca del Río.







BOLETÍN



Grupo de Coordinación Veracruz



Comunicado del jueves 6 de abril de 2017 a las 12:50 horas













El General Martín Cordero Luqueño se encuentra en sus oficinas de la Dirección de Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento de Boca del Río, en perfectas condiciones de salud.



Las Corporaciones de Seguridad Federales y Estatales continúan con las tareas de localización de los sujetos que esta mañana lo privaron ilegalmente de su libertad.