Exigen con bloqueo domo para primaria de Veracruz

Padres de familia de la escuela Héroes del 21 de Abril se manifestaron en la carretera Veracruz - Xalapa, a la altura de Las Bajadas, solicitando a las autoridades la colocación de un domo.



La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Herminia Báez, señaló que hace seis años autorizaron una obra con un monto de inversión de 3 millones de pesos para la institución educativa, sin embargo el procedimiento era turbio y decidieron no firmar los papeles que les entregaba Espacios Educativos.



“Hace seis años siendo presidenta municipal Carolina Gudiño le solicitamos el domo de la escuela Héroes del 21 de Abril de la colonia Amapolas y agarraron la propuesta y todo, nos dijeron que no eran la autoridad competente, la llevamos a Espacios Educativos.



“Llegó a nuestra escuela un acta donde nos autorizaban una obra por 3 millones de pesos, querían que firmáramos esa acta cuando la construcción no existía ni la obra, lo único que estábamos firmando prácticamente era un gasto que ya se había hecho y como no firmamos ese gasto pues a raíz de ahí nos bloquearon. Desde hace seis años no llega presupuesto a nuestra escuela, no se nos ha regalado ni una bolsa de jabón”, señaló la presidenta de la Sociedad de Padres de familia de la escuela Héroes del 21 de Abril.



Los padres de familia reclamaron que desde hace seis años no reciben atención en la colonia donde está ubicada la escuela mientras que en las unidades habitacionales cercanas sí se está realizando obra.



“Vemos que la colonia Valente Díaz cuenta con concreto hidráulico, vemos que en esta administración, que en estos cuatro años del alcalde Ramón Poo Gil le metió concreto hidráulico, le metió redes de agua, les metió drenaje y hay dos domos autorizados para la escuela de Valente”.



Hicieron un llamado al presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil para que les autorice por lo menos un domo en la escuela y evitar que los alumnos continúen con sus actividades deportivas y recreativas a la intemperie.