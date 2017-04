Dios libre a Morena de Fabiola: Manuel Huerta

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-07-20:21:58 Acayucan Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal de Morena en Veracruz.

El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó que se vayan a sustituir algunos candidatos como el actual delegado de ese partido en Acayucan, Raúl David Salomón García, para darle pasado a la exalcaldesa expanista y priista, Judith Fabiola Vázquez Saúl, tal como se dio a conocer en algunos medios de comunicación locales y en las redes sociales.



Al ser entrevistado en la esquina de las calles Galeana y Melchor Ocampo de la cabecera municipal, antes de iniciar la Conferencia Colectiva sobre la situación Socioeconómica y Política de México, el jerarca del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Veracruz, añadió: “Ya hay 212 registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones y estos serán ratificados por el Comité Ejecutivo Nacional el día 14 de abril”, reiteró y atribuyó estos rumores “al miedo que tiene el régimen a Morena, que va a ganar la mayoría de municipios de la zona sur y del estado de Veracruz”.



Admitió que también ese tipo de especulaciones surgen porque pudiera haber aspirantes a candidatos que buscan ser arropados por Morena, “pero eso no va a ocurrir”.



Y el mencionarle que de quien se hablaba que pudiera sustituir a Salomón García, era Judith Fabiola Vázquez Saut, atajó: “Dios me libre, Dios me libre”.



--¿Por qué?--

--Usted sabe: En Morena no robamos, no mentimos, no traicionamos al pueblo--.

“No tenemos problemas con la gente que hace sus fortunas al amparo de la ley, de manera legal, no traemos pleitos, estamos abiertos a sumar abajo, en el pueblo, a todos los ciudadanos que quieran transformar este país”.



Subrayó que cualquier apellido famoso de políticos acayuqueños no tiene cabida en Morena, “por el momento, si vienen a ayudar a la transformación, con humildad, tranquilamente, como yo digo si bien a ayudar a barrer los locales y trapearlos, bienvenidos todos los que quieran ayudar”.