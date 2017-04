Da Arteaga ultimátum al PRI para designar candidato

El aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al puerto de Veracruz, Fernando Arteaga Aponte, exigió a su partido designar al candidato en esta ciudad pues la fecha límite para elegirlo vence el 25 de abril.



“Si no llega a ser Fernando Arteaga Aponte lo que sí le exijo al Partido Revolucionario Institucional, le exijo hoy más que nunca que ya saque al candidato o candidata para empezar a hacer campaña y trabajar con respeto…



“Si por venir de abajo Fernando Arteaga no pudiera ser candidato sería una injusticia porque he venido haciendo el esfuerzo, como todos, gracias al producto de las gallinas –que son los huevos- pues eso me hizo a mí famoso porque llevo un sobrenombre que es El Huevo Arteaga, porque era yo huevero, tenía mi puesto en el mercado Unidad Veracruzana y salíamos a repartir a las colonias”, dijo durante su visita al corporativo Imagen del Golfo.



El aspirante a la alcaldía de Veracruz dijo que no teme contender contra Fernando Yunes Márquez, el hijo del gobernador de Veracruz, pues no existe candidato pequeño.



“Aquí no hay ni candidatos fuertes ni candidatos débiles. En Veracruz hemos tenido gobernantes y hemos tenido representantes populares de diferentes partidos. Aquí el más fuerte de Veracruz es el voto del ciudadano. Que el ciudadano decida el día de las elecciones. Yo no me considero un aspirante, un candidato débil ni mucho menos porque en la guerra y en el amor no hay candidatos débiles ni pequeños… No hay enemigos pequeños ni enemigos poderosos aunque sean hijos de quien sea”, respondió.



El aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Veracruz reconoce que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa lastimó la imagen del partido sin embargo la organización política –enfatizó- no es una sola persona.



Por ello es necesario que el personaje que elijan para representar al partido en las próximas elecciones donde habrán de renovarse las 212 alcaldías de Veracruz sea alguien cercano a la población.



“Desgraciadamente no podemos negarlo que hay un daño colateral del ex gobernador Javier Duarte. Realmente no nada más afecta a lo que s el partido sino que afecta al estado, afecta al empresario, al veracruzano. Creo que es una situación difícil pero no todos somos el personaje que gobernó Veracruz, el partido es un ente moral. Creo que en este momento lo que necesita el PRI es una gente que se identifique con sus bases, que traiga la verdadera cultura de lo que es la identidad”, indicó.



Arteaga Aponte hizo un llamado para que en las próximas elecciones se pueda recuperar la sofisticación en la política y no incurrir en descalificaciones pues la ciudadanía ya está cansada de campañas de lodo.



“Yo creo que aquí lo que debemos llevar es una campaña de respeto porque el pueblo ya está cansado de tantas agresiones. Hay que tener respeto de los políticos hacia el ciudadano, que no haya políticos mentirosos, que cumplan.



“En estos tiempos son momentos de lodo, sacan todo pero por eso hay que ser como los elefantes: la piel gruesa, la cola corta y la oreja grande para escuchar al pueblo. No le tengo miedo a nada ni a nadie, solamente a Dios y a la virgencita de Guadalupe.”



El periodo vacacional de semana santa podría dejar una derrama económica de hasta 500 millones de pesos en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, informó Jesús Muñoz de Cote Sampiery, presidente de la Cámara Nacional de Servicios y Turismo de Veracruz.



El representante del comercio establecido en la región destacó que las cifras son optimistas debido a que semana santa es el periodo vacacional más importante del año para todos los sectores.



“Sabemos que es la época vacacional más importante para la zona conurbada. Veracruz no deja de ser un destino turístico nacional importante, entonces sí esperamos que se logren estas expectativas”, destacó Muñoz de Cote Sampiery.



En los primeros días el sector hotelero ha reportado una ocupación de entre 80 y 90 por ciento, destacó Muñoz de Cote Sampiery, por lo que la cifra podrá crecer hasta alcanzar un lleno total de habitaciones en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.



“Sabemos que la ocupación hotelera, sobre todo para los días santos ya anda alrededor del 80 ó 90 por ciento, estamos seguros de que llegará al 100 por ciento.



“Esto genera una derrama sobre todo en los comercios que están en la zona de playas, en el centro histórico y en las plazas comerciales. Es una fecha que todos esperamos y que consideramos que sí se van a lograr esas expectativas”, enfatizó el empresario veracruzano.