Ciudadanos deben conocer la ley de protección animal: ARPA

Con el actuar de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales es necesario que la población conozca la ley y denuncie, consideró la coordinadora del proyecto Acciones para el Respeto y Protección Animal (ARPA), Lourdes Jiménez Mora.



Consideró que además se debe saber que cuando se interpone una denuncia se debe seguir todo un procedimiento que establece la ley y estar consciente de que las diligencias llevan su tiempo.



"Nos falta denunciar, entender el derecho para no empezar a denostar a través de redes sociales. Hay denuncias que tardan semanas, meses o años. Depende de cómo se va a defender el otro y eso no es nada más en las cuestiones de los animales, pero no debemos dejar de denunciar".



Subrayó que los derechos de los animales se han convertido en un movimiento social pues actualmente se está tratando de manera distinta, dado que no solo es cuestión de ayudar a los animales de compañía.



Sostuvo que si bien en procuración de justicia siempre habrá pendientes, en el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales, al momento se ha tenido un trabajo importante.



"La reforma a la ley se da con un grupo de estudiantes universitarios que son los que hicieron un análisis legislativo para hacerla, se propuso con los diputados. Con ello se pedía que se armara una Fiscalía Especializada porque no había como atender los delitos e iniciando la administración se armó, lo que es fabuloso", abundó.