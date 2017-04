Posponen elecciones en Israel por concierto de Spears

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-07-13:49:36 Israel Foto tomada de: https://www.estarguapas.com/225557-ha-muerto-britney-spears

Nadie ha atravesado por tantas dificultades a lo largo de su carrera como Britney Spears, y aún así la Princesa del Pop ha logrado levantarse y seguir adelante, por lo que apenas el año pasado lanzó su disco Glory, y anda dando conciertos en todo el mundo, y tenemos Britney para rato.



Hablando de conciertos, la cantante tocará el próximo 3 de julio en el Hayarkon Park de la ciudad de Tel Aviv, en el que será el primer show de toda su carrera en Israel, todo muy bien hasta aquí. Sin embargo, su debut en aquel país coincidirá con las elecciones primarias del Partido Laboral, y los políticos decidieron no competir con Britney y mejor posponer sus elecciones debido al magno evento.



El cómite de elecciones del partido, dijo que tomo ésta decisión no porque todos quisieran irse al concierto de Britney Spears, no por supuesto que no, sino que fue basados en el enorme tráfico que habrá ese día y que puede dificultar la llegada de los votantes, además de que no alcanzarán los elementos de seguridad para ambos eventos, todo esto de acuerdo con The Times Of Israel.



Así que su elección tendrá que realizarse un día después, es decir el 4 de julio, una vez que todos hayan disfrutado del debut de Britney, todo regresará a la normalidad y podrán ir a votar tranquilamente ¿Quién dijo que no seguía siendo la Princesa del Pop?



