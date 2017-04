Victor Rodríguez abandona a su trabajador

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-06-21:38:34 Coatzacoalcos

A cuatro años de haber sufrido un accidente de trabajo, Gildardo Varela Contreras, se encuentra en la completa indefensión, porque la empresa ‘Sociedad Constructora de Xalapa’, propiedad de Víctor Rodríguez Gallegos y sus hermanos, lo despidieron de manera injusta, pese a que las lesiones que sufrió por una descarga eléctrica, fueron consideradas de incapacidad permanente.



Gildardo Varela, quien fue contratado para trabajar como albañil por la empresa ‘Sociedad Constructora de Xalapa’, relató que en octubre de 2013, realizaba trabajos de albañilería en la azotea de una propiedad, cuando sufrió una descarga eléctrica, provocándole quemaduras de segundo grado, la amputación de dos dedos del pie derecho y otro más del izquierdo, su estado de salud fue reportado como delicado.



Mencionó que a pesar de que han transcurrido cuatro años del accidente, tiene dificultad para moverse y los daños a su salud por la descarga han sido irreversibles.



Gildardo Varela informó que después del accidente, le siguieron pagando su salario de manera normal, hasta diciembre de 2015, pero de enero a junio de 2016, el pago fue mensual.



A pesar de la incapacidad permanente por el daño irreversible que le provocó el accidente, la empresa dejó de entregarle su salario. De julio de 2016 a la fecha no ha recibido pago alguno ni la indemnización que por derecho le corresponde.





NUNCA FUE ASEGURADO



Comentó que la empresa nunca lo dio de alta en el IMSS, por lo que el día del accidente, se le negó la atención en el hospital del Seguro Social, siendo atendido en el ‘Valentín Gómez Farías’, como parte del servicio que el Seguro Popular le otorga como beneficiario, por lo que le salió barato a los Rodríguez Gallegos los gastos médicos, pues pagaron por medicamentos y material de curación la cantidad de diez mil pesos.



Aunque al principio, los hermanos Rodríguez Gallegos se comprometieron en brindarle todo el apoyo, incluso le dijeron a su madre de que no se preocupara porque su hermano Víctor ‘El Negro que no raja’ se haría cargo de todo, al final no sucedió así, porque hoy están en el más completo abandono.



Dijo que con engaños de que le brindarían todo el apoyo, así trajeron a su madre, quien estaba más preocupada por la gravedad de sus lesiones, que no había considerado presentar una demanda, pero principalmente por la insistencia de los propios Rodríguez Gallegos de que no lo hiciera.



“Estuve en casa en recuperación y mi madre me llevaba al Centro de Salud a curaciones y al hospital comunitario a las citas médicas”, mencionó Gildardo.



Indicó que el 24 de agosto de 2015, se presentó en su casa el señor José del Carmen Rodríguez Gallegos, para que le hicieran un supuesto peritaje de sus afectaciones, según para proceder con el pago de la indemnización.



Añadió que dicho peritaje lo llevó a cabo el Dr. Rogelio Moreno Culebro, cuyo consultorio está en Malpica 1908 B, colonia Benito Juárez Norte.



“En dicho peritaje se hace constar las lesiones permanentes que sufrí y hasta la fecha de hoy, no me han otorgado ninguna indemnización ni nada por el estilo, a pesar de que yo les he intentado localizar, ni las llamadas me toman”, comentó.



Precisó que la ‘Constructora de Xalapa’, con domicilio Carrillo Puerto 310, colonia Frutos de la Revolución, es una empresa familiar, siendo su representante legal Adriana Rodríguez Gallegos, hermana de Víctor.



Gildardo mencionó que ante la situación que enfrentaba y ante el abandono que estaba sufriendo por parte de los representantes de la empresa, se entrevistó con Víctor Rodríguez Gallegos, en el mes de agosto de 2016, pero simplemente no lo quiso escuchar.



“Si vienes a querer arreglar tu situación del accidente, no tienes nada que arreglar conmigo, eso del accidente es con mi hermano, si quieres demandar estas en todo tu derecho, total a mi ya no me pueden hacer nada”, fue lo que le expresó ‘El negro que no se raja’, comentó el joven trabajador.



“Creo que estuvieron entreteniendo a mi madre para que no denunciara en virtud de que el Lic. Víctor Rodríguez Gallegos salió en ese tiempo como candidato a la diputación local de Coatzacoalcos, pero cuando el voto ciudadano no le favoreció fue cuando ya no le importó y ni la cara me dan”, subrayó.





CONCILIACIÓN CÓMPLICE



Señaló que ante esta situación acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el pasado 17 de febrero de 2017, siendo atendido por Guadalupe Vichido, quien después de escucharlo y analizar las pruebas que presentó, le indicó que ya había dejado pasar mucho tiempo y lo único que podía hacer era lo de la indemnización por la lesión permanente, pero el trámite no se pudo llevar a cabo porque no había luz en la oficina, por lo que lo citaron para el 21 de febrero.



Dijo que acudió a la cita programada, pero le cambiaron la versión de que ya no podían hacer nada, ni en lo laboral ni por las lesiones.



Ante los hechos, dijo que tiene el temor de que le puedan hacer daño tanto a él como a su madre Rosa Contreras, por la influencia que tienen los Rodríguez Gallegos.



“Si algo nos llega a pasar a mi o mi madre, hago directamente responsable a Víctor Rodríguez Gallegos y a sus hermanos Felipe de Jesús, Gerónimo y Adriana de los mismo apellidos”, expresó Gildardo Varela, quien dijo que lo único que reclama es un derecho que por ley le corresponde.