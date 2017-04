'Perdidos' 59 mdp para seguridad en Veracruz: Ledezma

La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Cristina Ledezma López, informó que de los 883.4 millones de pesos que el Gobierno Federal destinó para el fortalecimiento de la seguridad pública y el acceso a la justicia sólo se logró una meta de .70 por ciento.



Tras la detección de un presunto desvío de recursos públicos, que ascienden a 59 millones de pesos, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ledezma López informó que estos corresponden a un monto mayor que no fue debidamente justificado.



“Esos 59 millones de pesos pertenecen a una bolsa de 883.4 millones de pesos que llegaron para fortalecer seguridad pública y acceso a la justicia de la ciudadanía. De esos de 883.4 millones de pesos casi 660 millones de pesos no fueron ejercidos para lo que lo pidieron.



“No se justificó que se haya aplicado y entonces en las evaluaciones que va mandando el Secretariado Ejecutivo al Sistema Nacional, bueno, ahí te dice .70 por ciento de tu meta cumplida”, explicó en entrevista la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública.



Ledezma López indicó que la evaluación del uso de los recursos corresponde al periodo desde 2009 hasta 2016.



El desvío de recursos detectados ascendiente a 59 millones de pesos pertenece a acciones que debieron ejecutarse en los últimos siete años y que no se aplicaron, precisó Ledezma López.



Esto lo dijo en el marco del Foro Regional para la Prevención de Conductas Criminógenas y Antisociales, reaslizado con la finalidad de establecer un marco preventivo para que diversos grupos sociales tengan distinta perspectiva y eviten conductas que atenten contra la armonía social.



“Hoy es la muestra de que el trabajo coordinado entre autoridades municipales, autoridades federales y estatales podemos impulsar estrategias en materia de prevención del delito. Estamos convencidos que este foro constituye la continuación de una gran interlocución con la ciudadanía y me honro inmensamente en poder participar junto con ustedes en estas actividades”, destacó la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública.