Entrega Poo 'Visitante Distinguido' a Julio César Chávez tras visita a Veracruz

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-06-20:11:24 Veracruz

Convertido en una leyenda del boxeo, Julio César Chávez González recibió de manos del presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, el reconocimiento como “Visitante Distinguido” de la ciudad.



El seis veces campeón con una exitosa trayectoria deportiva, colocando muy en alto el nombre de México a nivel nacional e internacional, recibió esta distinción en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal porteño.



En este acto protocolario, Ramón Poo señaló que Veracruz lo recibe y reconoce como uno de los mejores boxeadores de la historia, ex campeón mundial de boxeo y vencedor por knockouts en difíciles peleas.



Agregó que en esta ocasión no sólo se reconocen los triunfos del pasado, sino también la labor altruista que realiza Julio César Chávez, a través de dos fundaciones que ayudan a jóvenes con problemas de adicción a las drogas, alejándolos de actos delictivos y de graves consecuencias a la salud.



De igual manera el alcalde exhortó a los veracruzanos a participar en la carrera que organiza el ex pugilista, este próximo 28 de mayo en la ciudad de Veracruz, con la finalidad de apoyar las acciones emprendidas por el galardonado a través de sus fundaciones.



Chávez González dijo que durante su estancia solo esperaba que el alcalde le diera un saludo y una “nalgada”, pero no un reconocimiento como el que recibió.



“He recibido muchos reconocimientos en mi carrera, pero con todo respeto no me esperaba yo esto, yo pensé que el señor presidente municipal (Ramón Poo) me iba a recibir y me iba a dar un saludo y una nalgada y vámonos (…), ni que tuviera tanta suerte”, señaló.



Al acto protocolario asistió también el embajador y representante de Alianzas del Consejo Mundial del Boxeo, Jesús Barbes Navarro.