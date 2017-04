Zona centro podría ser foco rojo de zika y dengue

En riesgo de que la zona centro se vuelva a propagar la pandemia del Chikungunya, Zika y Denge, ante la falta de materiales y recursos para combatir el mosco transmisor del virus, por ello se prevé que si a finales de este mes la Secretaría de Salud no resuelve el abastecimiento de requerimiento del área de Véctores, entonces al menos 19 municipios podrían detonar la proliferación de larvas.



Ignacio Alfaro Sánchez, delegado de la sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Jurisdicción Sanitaria Número 6, indicó que tienen déficit de gasolina, vehículos, personal, equipo e insumos, pese a que han solicitado ante la Secretaría, no han tenido respuesta a la fecha.



La zona centro es paso obligado de migrantes centroamericanos, por lo tanto es de alto riesgo que no se combata el mosco Aedes Aegypti, como son los municipios de Amatlán, Córdoba, Fortín, mientras que otros han registrado en años pasados altos índices de enfermos de Chikungunya, Zika y Dengue, como son los municipios de Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Yanga, Tezonapa, Omealca, en los que ya hay presencia de mosquitos ante los cambios climáticos y al no haberse asentado el invierno.



El líder sindical expuso que la falta de personal en Vectores es en todo el estado de Veracruz, están a la espera de que se resuelva, mientras tanto la falta de unidades vehiculares, combustible e insumos han mermado la labor de abate, pues en la Jurisdicción Sanitaria de ocho unidades, cinco están paradas por falta de gasolina y dos más

están en reparación.

Urge la gasolina, equipo de protección y uniformes para que se

movilicen, pues indicó que con los materiales que tienen pueden

avanzar, mientras les llega lo demás, pero temen que no sea suficiente

y el contagio sea severo en la población de la zona centro, todo por

no atender las demandas del área de Vectores.