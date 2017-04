Se quedaron sin placas en Hacienda de Acayucan

El jefe de la oficina de Hacienda del Estado en Acayucan, Arturo Flores González, dijo que debido a los cambios de administración y, por ende, de proveedor, al menos desde la segunda quincena de febrero no hay placas para vehículos del servicio de transporte público ni tampoco del particular.



“Al menos en toda la región sur de la entidad, tenemos un déficit en placas para coches, camionetas, motocicletas y remolques, aunque están por llegarnos para las segundas unidades”, indicó el funcionario dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno del Estado de Veracruz.



“A los propietarios de vehículos como los que ya mencioné, les pido no sólo su comprensión sino también su apoyo para que tengan paciencia por esta situación que, de alguna manera, es ajena a la Sefiplan porque en primer lugar obedece al cambio de gobierno y, en segundo, al cambio de proveedor y a la problemática económica que enfrenta el estado”, recalcó.



El licenciado Flores González, quien lleva un poco más de un mes en el cargo, comentó que en la oficina de Hacienda del Estado de Ciudad Isla sí contaban con placas disponibles para vehículos, pero se le terminaron la semana pasada.



Al preguntarle por las placas de vehículos que se encuentran visibles en cajas de madera, Flores González indicó que ésas corresponden a contribuyentes que no han acudido a recogerlas, pese a que ya fueron asignadas, aunque algunas incluso ya se encuentran canceladas.



Por otro lado, el funcionario destacó que los trámites que más se realizan en esa oficina, son altas y bajas de vehículos, principalmente del servicio particular.