En Coatza continuarán los programas de Sedesol

Coatzacoalcos José Manuel Cabanas Celaya, secretario de desarrollo municipal

Todavía este mes se continuaran trabajando con los programas sociales de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en Coatzacoalcos, confirmó José Manuel Cabanas Celaya, encargado de esta dependencia en el municipio.



“Ellos mismos nos informan desde el momento que comienzan los procesos electorales y se blindan los programas”, precisó el secretario de desarrollo municipal.



En ese sentido dejaran de operar en campo, y únicamente operan los servicios de salud o educación, pero en el caso de Sedesol municipal indicó que estarán informando a quien sean beneficiados con algún apoyo, cuando comenzara la fecha de veda electoral.



Insistió en que la gente no se deje llevar, pues son tiempos de mucha insolvencia y de mucho engaño, por lo que llamo a que los ciudadanos acudan a las oficinas que se encuentran en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en el que caso que tengan alguna duda.



Entre los programas con los que trabajan es Mas 65, Seguro para jefas de familia, Liconsa, y agregó que todavía no existe una fecha para la apertura de otras cinco tiendas Liconsa en diferentes colonias de la ciudad.



En el caso de la tienda Liconsa en Villa Allende, todavía no ha sido reubicado, y con ello se espera que aumente el padrón de 200 beneficiados, quienes compran a 11 pesos el litro de leche.