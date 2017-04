Defiende Álvarez Icaza a los independientes

Los gobiernos no están respondiendo a las necesidades de la sociedad, y hay pactos de corrupción e impunidad, por lo que las candidaturas independientes quieren "apostar a romper ese pacto", expresó Emilio Álvarez Icaza, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aspirante a candidato independiente para la presidencia de México en 2018.



En su visita a Xalapa, el ex ombudsman resaltó que ante el hartazgo que padece la sociedad veracruzana y mexicana en general, hacia los malos gobiernos, las candidaturas ciudadanas son una opción viable.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE