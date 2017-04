Demandan agua para tres colonias de Córdoba

Habitantes de la colonia San Miguelito-tercera etapa, Valle Dorado y Agustín Millán, demandaron a Hidrosistema de Córdoba se les dote del servicio de agua pese a ser asentamientos irregulares, tras horas de diálogo, convinieron que de manera provisional se contratarán hidrantes mientras realizan el proceso de regularización de los predios.



El líder Jorge Avendaño López, presidente de la Organización de Gestión de Vivienda y Servicios, A. C. lideró la movilización, expuso que las familias que son aproximadamente 70 están padeciendo de la dotación de agua, la cual se agrava por el estiaje en la ciudad.



Por su parte José Joaquín Hernández Zavala, director de Hidrosistema de Córdoba, explicó que apegados a la normatividad ante los gestores de colonias, se evalúa inicialmente que haya factibilidad del servicio, pues al no estar regularizadas deben cumplir con un proceso como es la certeza jurídica, por ello mientras se cumplen los requisitos acordaron la contratación de los hidrantes, en tanto realizan las gestiones para introducción de agua potable y drenaje.



"No podemos estar contratando hidrates en colonias irregulares, hoy en días la instrucción es apegarse a la norma, a derecho y respetar las instituciones", expresó el Director, quien dijo que serán los mismos habitantes los que se hagan cargo del costo de los hidrantes, para lo cual deben cumplir con su trámite para la autorización.