Asegura Bouchez que 99% de cosas en Veracruz son buenas

El 99 por ciento de las cosas en Veracruz son buenas, lo que pasa es que han hecho más importante lo malo que lo bueno y eso no es justo para el sector restaurantero, tenemos una cocina maravillosa en todo el estado, donde vayas comes delicioso y de todos los niveles económicos puedes comer caro o barato”, aseguró Guillermo Noé Bouchez Gómez, Vicepresidente Regional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, CANIRAC.



Destacó que de acuerdo al INEGI son más de 100 milrestaurantes en el Estado de Veracruz, que multiplicados en promedio por tres trabajadores, dan como resultado 300 millas familias que viven de la industria restaurantera.



“Creo que es importante que lo tomen en cuenta todos los niveles de gobierno y la población, por eso es importante que entiendan que somos una industria que crea muchas fuentes de trabajo.



El representante de los restauranteros de la región que abarca Puebla, Tlaxcala y Veracruz, reconoció que el turismo puede estar muy bien, siempre y cuando se hable bien del “camello”.



“Hablemos bien del “camello”, si no hablamos bien del“camello”, no se va a vender nunca, creo que la infraestructura restaurantera está y existe, somos uno de los estados más diverso en comida y de los más ricos, tenemos reconocimientos internacionales y yo creo que es válido que ya dejemos de hablar mal del destino porque no vamos a poder aguantar esto más”, adelantó.





Gente agradecida



Bouchez Gómez aseguró que se necesita gente agradecida con su tierra, veracruzanos orgullosos de su estado.



“Aquí lo que yo te manifiesto es que hagamos lo propio y que la gente sea agradecida con su tierra, estoy consciente que no vivimos en el mundo de Walt Disney, sé que hay problemas, pero tenemos que enfrentarlos y hablar bien para crear más fuentes de trabajo y que la gente vuelva a venir, yque la gente crea en el destino Veracruz, en el estado”, reflexionó.



El entrevistado hizo notar que el corredor turístico de Veracruz está resguardado por las autoridades y el gobiernoaunque acaba de empezar a trabajar, pues apenas lleva 4 meses en el poder, está haciendo su parte, por lo que invitó a que también los ciudadanos se sumen y pongan su granito de arena.



“Para mí la grilla barata no es política, la política se hace sentados, se platica, se hacen puentes. Yo veo las noticias y todo el tiempo son descalificaciones, de aquí para allá y de allá para acá y eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿por qué?, porque seguimos hablando mal del destino”, expresó.



Expresó que para hacer política hay que sentarse con los que están llevando el poder, con los que están al frente del gobierno y decirles las cosas en buen plan, en corto, plantear el problema pero también darles opciones a una posible solución.



“¿Quién más conoce las soluciones que el sector restaurantero? Nosotros los empresarios, los que manejan la política, los que representan al gobierno, ellos que hagan su trabajo bien, que es facilitar, facilitar, facilitar”, externó.



Explicó que por su parte a los empresarios les corresponde seguir a las autoridades para que juntos puedan crecer.



“Creo que por ahí está la fórmula del asunto, porque lo único que veo en los periódicos es descalificación y eso no se me hace justo porque la verdad, yo no sé si los políticos sepan que tenemos problemas de liquides, pago de impuestos, pago de luz, pago de agua, pago de nómina, pago de la materia prima y toda esa parte creo que la tienen que aterrizar ellos también y ponerse en nuestros zapatos, así como también el sector privado se tiene que poner los zapatos del servidor público, porque tampoco es fácil para aquellos que son honestos, son honrados, yo reconozco que es difícil”,manifestó.



Exhortó a hacer las cosas en reuniones en corto y llegar a buen fin.



“Invito a que todos hagamos un convenio moral, un convenio de compromiso como veracruzanos agradecidos en hablar bien de Veracruz porque no lo están haciendo, todos tiran, tiran y tiran y eso no beneficia en nada”, reiteró.



Lamentó que Veracruz se tenga otra percepción ante los ojos de la gente que vive fuera del estado de Veracruz.



“¿Cómo nos ven? Como un destino que no está funcionando y como no está funcionando pues la gente no quiere venir, y eso no se vale, en cambio si decimos que el político o el funcionario tal está haciendo su trabajo bien, sería diferente.Pero no, la actitud es ver dónde te equivocas para descalificarte, dónde caminas mal para decirte, a ver qué parte te equivocas del lenguaje para criticarte, y lo bueno no lo vemos”, explicó.







Cansados de malas noticias



Reconoció que los restauranteros están cansados de escuchar malas noticias de Veracruz.



“Creo que es una parte que yo quiero que se manifieste y eso lo dice todo el sector restaurantero, no soy yo, todos mis compañeros de todo el estado de Veracruz dicen lo mismo, están cansados de oír malas noticias, están cansados de que no haya cosas propositivas”, lamentó.











Como vicepresidente regional de CANIRAC propondría hacer una promoción.



“Creo que ya la van a hacer, obviamente que debe de ser bien dirigida, creo que gobierno del Estado va a poner una cantidad y el gobierno federal otra, es una buena noticia, ya lo queremos ver en todos lados”, externó.











Insistió que esa campaña no va a funcionar si se siguehablando mal del destino.



“Reconozco, como en cada familia mexicana o veracruzana,hay una oveja negra, mejor por qué no hablas del que está bien, del hermano bueno, de la mamá buena, del papá bueno y dejamos a las sobrinas negras, no hay que tomarlas en cuenta, eso es lo que creo que debemos hacer todos, hablar de lo bueno que somos, pero todos en conjunto para que esto salga adelante”, enfatizó.



“Yo hablaría bien de nuestros productos, de nuestro carisma, de nuestro trato como veracruzanos, de la forma como conquistamos a nuestros clientes, del paladar que sabemos conquistar, de nuestro ambiente, somos muy, muy amables, somos muy atentos, somos gente muy carismática, eso es lo bueno que tiene Veracruz”, señaló.



Finalmente invito a hacer un convenio de respeto y de unión entre veracruzanos.



“Como dicen, ¿la liga para qué sirve? Sirve para unir, si la estiras se rompe, y es lo que quiero que entienda la gente, que no tiene por qué estirar la liga, la liga tiene que servir para unirnos, no para reventarse”, reiteró.