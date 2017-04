Cae un 50% la producción lechera en el Sur

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-05-20:17:34 Acayucan La ordena produce menos leche en la presente temporada de altas temperaras

Debido al déficit alimentario en la presente temporada de sequía, producción lechera en las ahora alrededor de 35 Asociaciones Ganaderas afiliadas a la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz (UGRSV), registra una disminución del alrededor del 50 por ciento, informaron este miércoles productores pecuarios que pidieron la reserva de sus identidades.



Lo anterior significa que de acuerdo a lo declarado recientemente por el presidente de la UGRSV, ciudadano Jacob Abel Velasco Casarrubias, de un total aproximado de 300 mil litros diarios que se producen mediante las actividades de ordena, la zona sur solo está produciendo 150 mil litros.



Los cuales, de acuerdo al ingeniero Jorge Luis Barrera Martínez, candidato del PT a la alcaldía de este municipio, al no existir una en la zona una planta pasteurizadora, como en su tiempo lo fue la ahora Ex Llanura, “los ganones” resultan ser los queseros particulares, quienes están pagando el litro a precios irrisorios, es decir, no hay mercado.



Por cierto, una de las propuestas que trae bajo el brazo Barrera Martínez, es la gestión para la compra-venta de dicha planta, la cual en su tiempo generó alrededor de 700 empleos directos y otra cantidad similar indirectos.



De acuerdo al ingeniero Luis Alberto López Montanaro, quien es especialista en nutrición animal, lo que ocurre es por la falta de previsión de muchos ganaderos, ya que en su momento no hicieron y guardaron las pacas de silos necesarios, para hacerle frente a los escases de pastos en los potreros, durante ésta temporada de estiaje.