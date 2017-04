Sufren de carencia el 40% de veracruzanos

Al menos un 40% de familias veracruzanas sufren de carencia alimentaria en algún nivel, pues en el 2016 aumentó en 1.1 por ciento en lugar de bajar como ocurrió con otras entidades, informó Indira Rosales San Román, secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, quien dijo que le dan empuje al programa alimentario para atacar carencias específicas de acuerdo a los resultados que arroje el censo que realizan desde diciembre pasado.



En colonias de Veracruz Puerto y zona urbanas de diferentes municipios se ha detectado nivel alto de marginación, así como manchas de pobreza que por no encontrarse como zonas de atención prioritaria por Sedesol Federal no son atendidas por los programas sociales, por ello el programa "Veracruz empieza contigo", se trabaja en todas las colonias y comunidades sin importar si son etiquetas por la dependencia federal o no.



Aunque se mantiene en altos niveles de marginación las comunidades de la Sierra de Zongolica y Mixtla de Altmirano, pero de la misma forma existe en la zona urbana. Veracruz es uno de los cinco estados de la Federación que se aumentó 1.1 porcentual en la carencia de alimentación, lo cual corresponde a que no han tenido una verdadera política social, es la entidad no se disminuyó, en comparación con Guerrero, donde se logró disminuir la pobreza alimentaria.



Indira Rosales dijo que en materia alimentaria se trabajará en algunos núcleos de población específicos para ello se han reunido con la CONEVAL para trabajar en algunos municipios e ir reduciendo las carencias, el programa alimentario se distribuye por el DIF Estatal y la Sedesol.



Explicó que Veracruz comienza contigo, es un programa transversal que incluye salud, por ello se tiene un módulo de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, en materia de educación se están haciendo incorporaciones al IVEA para combatir el analfabetismo.



Este año la Sedesol estatal se propone hacer una cobertura universal del Seguro Popular, porque en el 2016 se dejó a afiliar, lo cual a afectado en la llegada de recursos federales, además buscan alfabetizar a 100 mil personas durante el 2017.



El censo que se inició en diciembre, actualmente se contabilizaron 600

mil familias, de las cuales se han detectado las carencias de cada

una, pues en algunas son enfocadas en vivienda, otras en educación,

salud, por ello se da atención individual.



El próximo mes iniciarán el programa de mejoramiento de vivienda.



Adelantó que la veda electoral inicia el 2 de Mayo, por lo tanto se

suspenderán entregas de apoyos, mientras tanto cubren lo que esté

dentro del periodo permitido para ello.