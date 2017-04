En Xalapa, obras de utilidad pública para los ciudadanos: Américo Zúñiga

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-05-15:32:21 Xalapa El alcalde inauguró obras por casi 10 millones de pesos: el colector pluvial Santa Bárbara, la calle Quixpill y el domo y el mejoramiento del Jardín de Niños Narciso Mendoza.

En Xalapa entregamos obras necesarias, no solo aquellas que son tangibles, sino también las que no se ven y que son de utilidad pública para la ciudadanía, aseguró el alcalde Américo Zúñiga Martínez al inaugurar el Drenaje Pluvial Santa Bárbara y la pavimentación de la calle Quixpill, en la colonia Moctezuma.



Refirió que para la administración municipal ha sido fundamental la inversión el impulso de la participación ciudadana, la inversión en las escuelas y el abatimiento del rezago en infraestructura hidráulica y pavimentos.



En ese sentido señaló que hoy es un buen día para Xalapa, puesto que se están entregando obras por casi 10 millones de pesos, como lo son el domo y las obras de mejoramiento y el domo en el Jardín de Niños Narciso Mendoza, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Quixpill y la construcción del drenaje pluvial Santa Bárbara.



Zúñiga Martínez aclaró que la pavimentación de la calle, que va de Temascaltepec a Quetzal, se realizó a través del programa tripartita Juntos por Nuestra Capital, con concreto donado por el Grupo Chedraui, la aportación vecinal y la mano de obra y maquinaria aportada por el Ayuntamiento, lo que representó una inversión conjunta de más de 1.1 millones de pesos.



Sin embargo, refirió, la obra más importante que estamos entregando es la que no se ve y que no reditúa políticamente, pero que cambiará la vida de cientos de familias: el colector pluvial Santa Bárbara, que incluyó también introducción de drenaje sanitario y red de agua potable y requirió una inversión de 7.8 millones de pesos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece).



La construcción de alcantarillado pluvial “Santa Bárbara” se realizó en las calles Circuito Unidad (de Quixpill a Cuauhtémoc), Ignacio Allende (de Quixpill a Francisco Villa), Francisco Villa (de Ignacio Allende a Cuauhtémoc), Cuauhtémoc (de Quixpill a Teozintle), Teozintle (de Cuauhtémoc a Quetzal/Arroyo Pluvial) y Quetzal (de Francisco Villa a la descarga del colector).