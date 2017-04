Habrá módulos para niños extraviados durante vacaciones en Coatzacoalcos: DIF Tweet El DIF municipal de Coatzacoalcos, ya tiene listos los cuatro módulos para atender a niños extraviados; la dependencia, exhortó a los padres a no perder de vista a los infantes, principalmente durante las aglomeraciones de gente Coatzacoalcos - 2017-04-05 15:30:50 - Bibiana Varela / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Bibiana Varela / Agencia Imagen del Golfo2017-04-05-15:31:15 Coatzacoalcos La presidenta del DIF, informó que se instalarán cuatro módulos para niños extraviados durante la Semana Santa El DIF municipal de Coatzacoalcos, ya tiene listos los cuatro módulos para atender a niños extraviados; la dependencia, exhortó a los padres a no perder de vista a los infantes, principalmente durante las aglomeraciones de gente.



De acuerdo con Cristina Cházaro de Caballero, presidenta del organismo asistencial, el año pasado tuvieron alrededor de cinco niños extraviados tan sólo en la Expo-Feria, y cuatro más en el área de playa.



Todos ellos, dijo, fueron regresados a sus padres al cabo de unos minutos; sin embargo, destacó que un momento de descuido, puede tener consecuencias fatales.



“Hay que estar muy al pendiente de nuestros hijos, un segundo puede ser catastrófico, entonces se les hace la recomendación de no soltarlos en la feria y en la playa, porque son lugares donde hay mucha gente”, apuntó.



En ese sentido, el DIF municipal instalará dos módulos en la Expo-Feria para la recuperación de niños extraviados; uno estará ubicado en el área de juegos, y otro más en la entrada del recinto.



En tanto, en el malecón costero ya se designaron dos lugares: en las avenidas Independencia y Nicolás Bravo.



Cházaro de Caballero, precisó que estos módulos estarán manejados tanto por el DIF como por personal de Protección Civil, Policía Turística y la Secretaría de Marina.



Asimismo, personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor realizará rondines en ambas zonas.





CONTINÚA JORNADA DE MASTOGRAFÍAS



En otro orden de ideas, la presidenta del DIF municipal informó que durante la jornada de mastografías y exploración mamaria, han acudido más de 350 mujeres, de las cuales, 260 se han realizado este estudio para descartar algún tumor o anomalía.



De esta cifra, dijo, ya se registró el primer caso dudoso de cáncer de mama; la paciente será canalizada al Centro de Cancerología en la ciudad de Xalapa, donde se le realizará una biopsia para descartar que el tumor sea cancerígeno.



