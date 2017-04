Se espera supervisión de Sedema a Etileno XXI

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-04-05-15:19:28 Nanchital La Sedema en próximos días realizará recorrido en la planta Etileno XXI, para corroborar que no esté afectando al medio ambiente. En los últimos días el “flare” del complejo petroquímico Etileno XXI de Braskem-Idesa, también conocido como ‘quemador elevado’, ha llamado la atención de la ciudadanía por la enorme flama y la descomunal columna de humo de intenso color negro que se logra ver desde kilómetros de distancia.



Ante esto se espera que en próximos días la Secretaría de Medio Ambiente realice un recorrido en la planta, para constatar su funcionamiento y con esto se corrobore que efectivamente no esté ocasionando un impacto ambiental, lo cual ha sido un tema de suma importante en la región sur del estado.



Los habitantes de localidades como Pollo de Oro, Nahualapa, Lázaro Cárdenas esperan que el recorrido por parte de las autoridades estatales sea efectivo y estos se percaten de los serios problemas que está ocasionando el funcionamiento de la planta en relación al impacto ambiental que afecta su salud, además de los daños materiales que se ven reflejados en la condición de varias viviendas.



Ante los daños y contaminación que se genera y que afecta la salud de las personas, ha sido negado en todo momento por directivos de la empresa, al argumentar que operan bajo estrictas normas.



Al entrar en funcionamiento el flare se genera temor entre la población asentada en sus cercanías, y aunque la empresa a través de su personal encargado manifiesta que ésta es una medida de seguridad, no existe tranquilidad entre la ciudadanía.



Ante el funcionamiento del complejo, el cual es considerado el más grande en Latinoamérica, la población de las localidades mencionadas se encuentran molestos, ya que desde el proceso de construcción el argumento fue que este no les generaría daños de ningún tipo, lo que resultó en toda una mentira.



Los habitantes esperan el recorrido por parte de las autoridades estatales sea efectivo y que exista algún tipo sanción para la empresa, debido a que los problemas que ha generado son notorios.