Nivel de la deuda de estados y municipios no representa problema para finanzas públicas: Meade

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la deuda de estados y municipios “no representa un problema para las finanzas públicas del país” ni “es motivo de preocupación”.



Después de participar en el acto “Estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología”, realizado en el Museo Numismático Nacional, el encargado de la política fiscal del país señaló:



“Todas las deudas de las entidades federativas hoy deben sumar aproximadamente 3% del Producto Interno Bruto. Eso compara muy favorablemente con los niveles de deuda de los estados de países como Brasil y Argentina… En general es un nivel de deuda prudente, es un nivel de deuda manejable, es un nivel de deuda que no genera hoy ninguna preocupación de finanzas públicas”.



De acuerdo con cifras de la SHCP, la deuda total de estados y municipios ascendió a 568 mil 589 millones de pesos al cierre de 2016, lo que representó 81.9% del total las participaciones que la federación transfiere a las entidades del país y el 3.1% del PIB nacional.





Para Meade “preocupa sí el ritmo al que fueron creciendo en algunas entidades y preocupa la forma en que en algunas entidades se ha venido administrando”.



Según el secretario de Hacienda, con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se podrán generar espacios de orden que “nos va permitir transparentar espacios de coordinación y nos van a permitir, por lo tanto, que preservemos algo que es muy importante, que desde el punto de vista de finanzas públicas no tengamos un elemento de vulnerabilidad con cargo al endeudamiento al nivel subnacional”.



El funcionario comparó y presumió que en México existe un nivel de endeudamiento que, comparado con la región y contrastado con la misma Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) “sostenible y que no genera una preocupación de finanzas públicas”.



Recursos en campañas



También afirmó que el buen uso de los recursos públicos en campañas electorales está garantizado.



“Es un tema que hemos venido platicando desde diferentes trincheras, lo platicamos mucho cuando estábamos en Sedesol y todos los mecanismos de blindaje que se tenían entonces, que estuvieron vigentes en las campañas electorales de 2016 y 2015, estarán vigentes ahorita”, sostuvo en entrevista con reporteros.



Agregó: “Yo veo que México ha venido evolucionando mucho en términos de controles, en términos de cuidado, en términos de un ejercicio responsable de los recursos públicos, así habremos de seguir, así nos lo pidió el presidente”.



Según el titular de la SHCP, existe un marco normativo que todas las instituciones están obligadas a cuidar y a cumplir, mientras que la autoridad hacendaria está dispuesta a coadyuvar con cualquier autoridad para asegurar que los recursos públicos se utilicen bien, no solamente durante la campaña, sino durante todo este ejercicio como nos mandata la ley.



http://www.proceso.com.mx/480942/descarta-meade-temores-nivel-deuda-estados-municipios