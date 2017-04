Sin reactivarse sector de la construcción: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Pedro Aguilar Pizarro, informó que la ocupación en el sector se encuentra en un 40 por ciento pues aún no se reactivan las obras municipales ni estatales.



“No rebasamos el 40 por ciento y eso es debido a la iniciativa privada, los sectores de gobierno en los tres niveles de gobierno no han hecho una gran apertura de obras”, informó el presidente de la CMIC Veracruz.



“El Gobierno del Estado igual que los municipios están empezando las licitaciones de obras, aún no estamos activamente participando porque están en el inicio de este proceso de licitación.



“El presidente municipal de Veracruz anunció la apertura del paquete de obras, entonces esperamos participar en esas y estar pronto en actividad ahí en el municipio de Veracruz”, explicó el presidente de la CMIC.



Especificó que esperan que el sector se reactive este mes pues de acuerdo al calendario de obras públicas gubernamentales las mismas deben abrir sus licitaciones en este periodo.



“En este mes se tiene que hacer (una reactivación) es el último año de los municipios y las obras deben iniciarlas inmediatamente para que dé tiempo de que se terminen en tiempo y forma en los procesos municipales. Y en el Gobierno del Estado aún en la aclaración de los recursos y solventando los adeudos y demás que se tenían, entonces pensamos que también en este mes deben reactivarse algunas obras más de Gobierno del Estado”, agregó.