Capacitan abogados de Veracruz a elementos de Tránsito

El Colegio de Abogados de Veracruz capacita a los elementos de Tránsito Municipal de Boca del Río en la aplicación de Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



El presidente de la asociación, Francisco Ramírez Llaca, informó que la capacitación debe ser constante para que se haga cumplir la ley a pesar de las necesidades en infraestructura.”Vamos a impartir en dos días un curso-taller para que se alinee el actuar de estas autoridades, que se convenzan que las cosas que se venían haciendo ya no se pueden venir haciendo igual.



“Ellos por disposición de la ley forman parte de las fuerzas de seguridad pública tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos y su propio Reglamento de Tránsito así los define”, explicó el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz.



En el marco del taller de capacitación a elementos de Tránsito Municipal de Boca del Río, Ramírez Llaca informó que en la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio los elementos de Tránsito podrían ser la primera autoridad en llegar a una escena de delito por lo que deben estar preparados para saber cómo actuar.



“Ellos pudieran en algunas situaciones ser la primera autoridad respondiente, es la primera autoridad que llega a la escena de un probable delito, claro si hay un choque entre particulares, si ambos tienen seguro y todo eso no incurren en delito. Si hay exceso de velocidad bueno no es más que una sanción administrativa, sin embargo si hay un herido, si hay un muerto pues sí tienen que actuar y tienen que llenar una serie de requisitos para poner a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Correspondiente, tanto los bienes materiales que participaron en el suceso como al probable responsable que puede ser intervenido y debe ser inspeccionado”, ejemplificó Ramírez Llaca.



Mencionó que la capacitación a los elementos debe ser constante para garantizar el buen cumplimiento de las leyes, a pesar de las deficiencias del propio sistema por la falta de recursos públicos.



“Desde luego que falta mucha capacitación, falta infraestructura, faltan elementos y elementos capacitados. Parece ser que se están haciendo esfuerzos con los recursos con los que cuenta actualmente el estado”, respondió.