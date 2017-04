Balean casa de reportera y candidata de Morena a presidencia municipal de Orizaba

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-04-20:03:46 Orizaba

Tres impactos de bala recibió esta madrugada de martes la vivienda de la reportera, conductora y candidata por Morena a la alcaldía de Orizaba, Guadalupe Fuentes Barco, ubicada en la Colonia Urbana Librado Rivera de Orizaba., afortunadamente no se reportan miembros de su familia heridos de bala.



De acuerdo a las primeras investigaciones ministeriales, el presunto ataque se registró alrededor de las 02:30 horas de este martes, en la vivienda marcada con el número 8 de la calle Poniente 15 entre prolongación de Sur 2 y Prolongación de Madero Sur de dicha colonia.



Se conoce que personas desconocidas, dispararon en tres ocasiones contra el portón de madera de dicha casa- habitación, terminando por impactarse las balas contra la pared de la vivienda, sin percatarse de lo sucedido los habitantes.



“Yo escuche los balazos, pero como todo el tiempo se presentan balaceras en Orizaba, no me quise levantarme a ver lo que sucedía, estaba muy cansada", revelo Fuentes Barco.



Señalo que desde muy temprana hora como de manera cotidiana, salió de su domicilio sin percatarse de los impactos de bala que presentaba la fachada de la vivienda, trasladándose a su trabajo.



En punto de las 19:00 horas, una integrante de la familia se percató de los impactos provocados por arma de fuegpo que presentaba el portón como la vivienda, por lo que inmediatamente se comunicó con la conductora de Ori Estéreo.



Minutos después la reportera arribó a su domicilio cerciorándose de los hechos, por lo que inmediatamente dio a parte a las autoridades judiciales.



Al filo de las 20:10 horas a dicho domicilio arribó personal de la Dirección de Servicios Periciales, así como; Pablo Mendizábal Bernal, coordinador de Fiscales del distrito judicial 15 Orizaba, acompañado por el Fiscal Primero, Francisco Chaga, quienes vigilaron la revisión ocular del domicilio.



Minutos después arribaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes tomaron conocimiento del hecho, y cabe hacer mención que la Policía Municipal no se presento al lugar.



Ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del distrito judicial 15 con cabecera en Orizaba, se presentó el abogado, Miguel Ángel Rodríguez García quien fue el encargado de interponer la denuncia correspondiente ante el atentado.