Avalan en Acayucan Regularización del Transporte

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-04-19:10:56 Acayucan Transportistas de la Sociedad Cooperativa del Istmo y de la Delegación de la AMOTAC en Acayucan, asistieron al arranque del programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público.

En el arranque del programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público mediante el que se busca abatir la corrupción y salvaguardar la integridad y reforzar la seguridad de los usuarios, los socios de la Sociedad Cooperativa del Transportes del Istmo acompañaron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a la apertura de esta medida.



“Nos comprometemos a respaldar los lineamientos de calidad que aplica el Gobierno de Veracruz al transporte público para mejorar el servicio a los veracruzanos”, expresó Jesús Olguín García, delegado de la AMOTAC en Acayucan.



Asimismo, Hipólito Ledezma Zárate, presidente de Transportes del Istmo, detalló que el pasado domingo en el puerto de Veracruz, fueron invitados todos los directivos y socios de Transportes del Istmo y de otras líneas camioneras del estado, para sostener un encuentro con el primer mandatario del estado, en el auditorio Benito Juárez con los dirigentes transportistas y socios del gremio.



Acotó que considera muy profesional e importante la propuesta del gobernador Yunes Linares al reordenar y regularizar el transporte público, y sobre todo que el servicio será más eficiente y seguro, de tal manera que los usuarios son los más beneficiados con este programa.



Igualmente mencionó que el encuentro que sostuvieron los directivos y dirigentes del transporte público veracruzano que dirige Alfonso Enríquez Boussart con el gobernador Miguel ángel Yunes Linares y el director general del Transporte Público del estado de Veracruz, Rafael Escobar Torres, fue muy fructífero y con mucha retroalimentación porque se dieron a conocer los nuevos lineamientos que deben seguirse de hoy en adelante en el transporte público en el que era necesario poner orden.



En representación de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), estuvo Jesús Olguín García, encargado de la delegación 190 en Acayucan, así como también los directivos y socios de la Sociedad Cooperativa de Transportes del Istmo, quienes convivieron con el gobernador Miguel Ángel Yunes y aprovecharon a saludar y dialogar con el representante del poder ejecutivo en Veracruz.





TAXISTAS NO TEMEN AL ORDENAMIENTO VEHICULAR



Con la explicación de que “la ropa limpia no necesita jabón”, directivos de uniones y sindicatos de taxistas de Acayucan, coinciden que no hay temor de parte de ellos y sus agremiados, en cuanto a la aplicación de ordenamiento vehicular recién aprobado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



Uziel García Mundo, líder de taxistas afiliados a la Confederación de trabajadores de México (CTM), respondió: “Quienes tenemos todo el regla, desde documentación que acredita la propiedad de nuestras unidades, tarjeta de circulación de nuestros choferes, licencias de manejo tipio A, de cada uno de ellos; el gafete de identificación con fotografía, y el color oficial y los números con la claridad y en los tamaños especificados, en cada uno de nuestros taxis”, no tenemos de qué preocuparnos”.



Y Simón Domínguez Cruz, líder de la Coordinadora Regional de Taxistas, explicó: “Nosotros estamos al corriente en todos nuestros pagos oficiales, por eso somos los más interesados en que haya orden en el transporte público en la modalidad que nos corresponde, que es la de taxis”.



“Que se preocupen quienes no estén cumpliendo, que seguramente con este gobierno tendrán que ponerse las pilas, he visto taxis con números muy chicos y hasta con dibujos, y eso no está permitido; acabo de ver uno que es de un rojo muy encendido, cuando el color oficial es el rojo naranja; yo no creo que tengan problemas si cumplen, como la mayoría de nosotros”, concluyó.