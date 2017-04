Buscarán diputados recorte de 2 mil 200 mdp

Luego de que el Ejecutivo no presentó un documento final para el reajuste financiero de este 2017, los diputados locales buscarán que exista un recorte de 2 mil 200 millones de pesos.



Lo anterior lo adelantó el presidente de la comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortés, quien recordó que a la fecha el recorte presupuestal para este año asciende a mil 200 millones de pesos, según la propuesta que presentó la Secretaría de Finanzas y Planeación.



Lo anterior, sostuvo el legislador del partido del sol azteca, representa el 3.85 por ciento del déficit financiero de 22 mil millones de pesos que tiene el gobierno de Veracruz.



Por ello insistió en que a la par de la Junta de Coordinación Política revisarán el informe que presentó la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, adelantando que intentarán que el ajuste suba.



Adelantó que en próximos días la comisión a su cargo sesionará para ver qué es lo que procede, ya que ahora “tienen el balón” en la cancha del Congreso respecto a la información que presentó la funcionaria estatal.



“El gobernador decía que no se puede hacer un recorte al 10 por ciento, estoy de acuerdo, pero creo que el Congreso sí puede hacer un recorte de por lo menos 2 mil 200 millones de pesos, creo que sería lo aceptable”, subrayó.



Reconoció que el informe que presentó la Sefiplan no es oficial, coincidiendo con su homóloga y compañera de la comisión de Hacienda del Estado, Daniela Griego Ceballos, quien criticó que el gobernador no entregó las cifras puntuales de los recortes.