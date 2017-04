No logra Francisco Valencia acreditar transferencias por 435 mdp de CAEV a cuentas particulares en 2013 y 2014 Tweet El ex titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia García, no se pudo deslindar de ser el responsable de autorizar transferencias por un total de 435 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2013 y 2014 Xalapa - 2017-04-03 19:37:13 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El ex titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia García, no se pudo deslindar de ser el responsable de autorizar transferencias por un total de 435 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2013 y 2014.



Durante la primera parte de la audiencia de vinculación a proceso en el procedimiento 56/2017, la defensa no pudo deslindar al imputado de los cinco delitos en que se le relacionan.



Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó como datos de prueba diversos oficios donde Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre, solicitan transferencia de fondos de la CAEV.



El dinero provenía de diversos programas federales a esa dependencia y se desvió a cuentas particulares cuando ambos estaban en la Sefiplan.



Además, el organismo autónomo presentó oficios que Francisco Valencia giró a otros colaboradores, especialmente a Noé Rodrigo Hernández Hernández, quien era el subdirector administrativo de la CAEV, funcionario supuestamente encargado de ordenar las transferencias.



También, presentó más oficios donde desde la CAEV solicita a la Secretaría de Finanzas y Planeación que devuelva el dinero, el cual supuestamente fue facilitado en calidad de préstamo.



La defensa señaló que la FGE ni siquiera logró acreditar la calidad de servidor público, pues no existe el nombramiento oficial que lo avale.



Así, la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez dictó un receso de una hora para definir si vincula o no a proceso a Valencia García.

