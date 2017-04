En paro por adeudos, integrantes del Suitcobaev

Leticia Rosado / Agencia Imagen del Golfo2017-04-03-13:25:26 Xalapa Agremiados al Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz realizaron un paro de brazos caídos en los 71 planteles de todo el estado en demanda de pagos pendientes.

Agremiados al Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Suitcobaev) realizaron un paro de brazos caídos en los 71 planteles de todo el estado en demanda de pagos pendientes.



En entrevista el encargado de orden del sindicato Ignacio Zárate Huesca, indicó que la asamblea permanente acordó realizar la protesta, ya que la administración estatal se había comprometido a liquidar las prestaciones a más tardar el fin de semana pasado.



“Desde el mes de diciembre tenían que haber pagado y nos han traído fecha tras fecha y la última reunión nos fijaron que antes del 30 de marzo iban a cubrir los pagos y no han cumplido. Como medida de protesta estamos de brazos caídos este día y en asamblea permanente”,



Indicó que de no cubrir el pago este lunes entonces de nueva cuenta realizarían la misma protesta de brazos caídos en las instalaciones de todo el estado, de acuerdo a las instrucciones del comité estatal.



Lo que reclaman los trabajadores del Cobaev, es la violación al contrato colectivo de trabajo, prima vacacional, el retroactivo de sueldos, estímulos de actividad y compensaciones.



Hay que recordar que desde el mes de noviembre, diciembre del año pasado y enero de este 2017, los trabajadores de la institución educativa realizaron la misma protesta en demanda de los pagos pendientes, al no haber cumplido la administración estatal en su totalidad fue que en Asamblea permanente decidieron volver a tomar medidas drásticas para ser atendidos por las autoridades educativas.