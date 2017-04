Dependencias y subsecretarías deberían desaparecer con la CEAPP: PRI

Si algunos diputados buscan desaparecer a la CEAPP por falta de recursos y duplicidad de funciones, lo mismo debería ocurrir con otras dependencias y subsecretarías, afirmó la diputada local del PRI, Janeth García Cruz.



La integrante de la Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a por la problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a Periodistas recordó la propuesta de su partido de reducir el aparato burocrático del Estado.



“Nosotros como fracción del PRI propusimos un reajuste, una fusión de varias dependencias que se pueden eliminar o integrar en otras dependencias; nosotros ya lo presentamos sin embargo no se ha discutido”, criticó.



Hay que recordar que el PRI propuso eliminar algunas dependencias o fusionar Secretarías, pasando de 15 a 10, así como eliminar subsecretarías y direcciones.



Por ello, insistió en que si por parte de la fracción del PAN se buscará desaparecer a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, también se debería de hacer lo mismo con las áreas que están de más en el gobierno.



Hay que recordar que la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, afirma que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que cualquier caso de periodistas agredidos será atraído por la PGR y un juez federal no tiene caso “duplicar funciones”, por lo que propondrá desaparecer a la Comisión.



García Cruz criticó que durante el actual gobierno la delincuencia ha aumentado y eso se ve reflejado en las últimas agresiones registradas contra periodistas.



“Yo soy de la zona de Córdoba, en donde los índices de violencia han aumentado y concretamente veo que este organismo estatal (la CEAPP) ha dejado mucho qué desear”, declaró.



Finalmente subrayó que el problema de fondo no es la falta de resultados de la CEAPP o de la Fiscalía, pues falta de una política para generar acciones contra la pobreza y la falta de oportunidades en jóvenes que no estudian y no trabajan.