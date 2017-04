Suben precios de alimentos derivados de la leche

Los productos derivados de la leche como el queso y la mantequilla subieron de precio en al menos 30 por ciento, reconoció el dirigente de la Unión Nacional Ganadera en Tierra Blanca y Tres Valles, Victoriano Delfín Ruiz.



Sin embargo, aclaró que el precio de la leche se mantiene a pesar del encarecimiento de los insumos de la producción y las condiciones por las que atraviesa el país en general.



“Estamos hablando de un 10 por ciento de los 25 mil productores que tiene adheridos la Unión Ganadera Regional de la zona centro del Estado y el costo sube en más o menos 30 por ciento”.



Pese a ello no descartó que más adelante tanto la leche como los productos cárnicos puedan subir de precio para el consumidor final ya que la sequía comienza a afectar al ganado.

Comentó que se está intensificando la escasez de pasto y agua y con ello los animales bajan de peso y producen menos.



“La producción de leche y de carne ya se está viendo afectada por la falta de agua, en la zona de Tierra Blanca y los municipios conurbados con Tierra Blanca están ya sufriendo la sequía, hay ganado en riesgo de que se pueda morir por falta de agua, en algunos casos y en otros casos por falta de pasto”.



Al momento se estima que la producción de leche y carne redujo en 50 por ciento, sin embargo, los productores mantienen los precios para no generar crisis.



“De leche y de carne, los ganaderos que lamentablemente no han tomado las medidas precautorias para esta época de estiaje poder tenerle alimento a su ganado están sufriendo ya las consecuencias”.