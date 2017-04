En Hidalgo despojan al MP de dos muertos en choque

Los familiares de las víctimas impidieron a personal del Ministerio Público y del Semefo el protocolo de investigación y se llevaron los cuerpos a su domicilio, tras el accidente en Hidalgo



Un saldo de dos personas muertas dejó el choque entre dos vehículos cuyos cuerpos no pudieron ser levantados por personal del Ministerio Público, ni del Servicio Médico Forense de esta entidad, luego de que familiares de las víctimas no permitieron el protocolo de investigación.



Los hechos se dieron en la comunidad de Vicente Guerrero, en la carretera Ajacuba-Pachuca, donde se suscitó el percance de frente entre dos vehículos, uno de ellos un Datsun color negro, placas HNH-4575 y una camioneta Ford Pick Up color blanco, placas de circulación HJ-30345.



Derivado del impacto, perdieron la vida quienes fueron identificados como César Hernández Mendoza y Erasmo Rueda Bautista, originarios de la comunidad de Tecomatlán, quienes viajaban en el vehículo compacto.



Al lugar se desplegaron, inicialmente, elementos de seguridad pública municipales quienes resguardaron el área del accidente, así como personal de los servicios de emergencia quienes confirmaron el fallecimiento de ambas personas en el sitio.



Posteriormente, llegaron familiares de estos, quienes no permitieron el trabajo del Ministerio Público para dar inicio a las pesquisas, llevándose los cuerpos directamente a sus domicilios.



En tanto que las autoridades informaron que la segunda unidad involucrada en el percance fue una camioneta Ford Pick Up color blanco, placas de circulación HJ-30345, cuyo conductor se dio a la fuga.