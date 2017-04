Capturan a cómplice de El Kamoni en Apatzingán Tweet Relacionado como presunto responsable del ilícito por homicidio calificado de una persona del sexo masculino el pasado 11 de noviembre del año 2013 en la localidad de La Ruana, este fin de semana se logró la captura de Carlos C Ciudad de México - 2017-04-02 20:17:48 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Relacionado como presunto responsable del ilícito por homicidio calificado de una persona del sexo masculino el pasado 11 de noviembre del año 2013 en la localidad de La Ruana, este fin de semana se logró la captura de Carlos C.



Agentes de la Fiscalía Regional dieron cumplimiento a la captura de Carlos C. con 52 años, quien de acuerdo con elementos que integran la carpeta de investigación por el asesinato premeditado de quien fuera identificado como Miguel B., en complicidad de Edgar O., alias \"El Kamoni\", quien ya se encuentra detenido, accionó un arma de fuego en contra de la víctima, provocándole la muerte.



Como parte de las indagaciones, personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) decretó que el fallecido y el agresor habrían tenido problemas de carácter personal los cuales generaron que el ahora detenido en compañía de \"El Kamoni\" arribaron a la plaza principal de Felipe Carrillo de la misma localidad, donde dispararon en repetidas ocasiones contra Miguel B. para posteriormente abordar un vehículo color gris de la marca Jeep, mismo en el que se dieron a la fuga.



Una vez que las autoridades lograron obtener la relación del detenido con el asesinato de Miguel B. se procedió a presentar la orden de aprehensión en su contra, la cual sin objeciones fue emitida por la dependencia jurisdiccional competente por lo que el inculpado ya fue puesto a la disposición de u juez calificado a fin de que se defina la situación jurídica en responsabilidad del homicidio



Cabe que resaltar que su cómplice delincuencial Edgar O., quien es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo y por su presunta participación en diversos hechos delictuosos en la región de tierra caliente fue detenido el pasado 7 de noviembre como resultado de un operativo en el municipio de Buena vista, dicho objetivo criminal se mantiene formalmente preso.









