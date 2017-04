Diputada de Córdoba defiende reordenamiento del transporte

Avala el Congreso del Estado el reordenamiento del Transporte Público por la situación caótica en la que se encuentra actualmente, al haber concesionarios que no tienen papeles, placas, sin licencia en orden, sin seguro vigente, por lo cual urge ordenar taxistas, mixto rural, transportistas y actualizar el padrón.



La diputada local Janeth García Cruz, dijo que el reordenamiento del transporte público es necesario porque muchas unidades han sido identificadas que se dedicaban a actividades ilícitas, como unidades colectivas, entre otras cosas, por ello se requiere de un padrón de las unidades para tener un ordenamiento.



El Congreso avaló el reordenamiento porque el año pasado se dieron concesiones que no tenían placas y no podían circular, aunque aclaró

que no todos se dedican a actividades ilícitas, pero ya había un desorden, un caos, hay demasiados taxistas, ellos mismos se hacen

competencia, por ello dijo que es mejor reestructurarlos mejor, con la

condición de que se siga respetando las tarifas de transporte público

a los estudiantes.



Respecto a mantener la tarifa de transporte público, dijo que el

subsidio se tiene que seguir respetando y se analiza el subsidio que

el Gobierno del Estado lo de a las empresas transportista para no

generar afectaciones a los usuarios y a las familias de veracruzanos.

Janeth García Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, al encabezar al carrera atlética en

la que participaron aproximadamente 500 personas, dentro del marco de la celebración de la Primera Semana Nacional de la Cultura Física y

del Deporte, dijo que el objetivo es reactivar a la población en

general en actividades deportivas en favor de la salud física y mental

de las personas.



En ese punto, dijo que el objetivo es distribuir el buen uso de los

recursos públicos en actividades de provecho para los veracruzanos, y la función como legisladores es vigilar que los recursos se

administren de manera correcta, por ello han citado a varios secretarios, directores de área para que vayan a comparecer porque no son de ellos los recursos, son de los veracruzanos y si están a la cabeza de una dependencia su trabajo es rendir cuentas y utilizar los recursos en servicio y apoyo de la población y sobre todo de quienes menos tienen.