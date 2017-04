Nery Castillo cambia los botines por la pesca

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-02-13:58:46 Redacción

Luego de estar alejado de las canchas a nivel profesional, el atacante mexicano Nery Castillo, colgó los botines de manera definitiva y ahora se dedica a la venta de artículos para la pesca.



El ex seleccionado tricolor, quien brilló en la Copa América Venezuela 2007 bajo la tutela de Hugo Sánchez, no pudo regresar a su mejor nivel futbolístico desde aquella ocasión por diversos motivos, algunos de ellos extra cancha.



La prensa de Grecia, país en el que prácticamente ha hecho gran parte de su vida el ex delantero, dieron a conocer que el potosino cuenta con una tienda especializada en artículos de pesca, uno de sus pasatiempos.



El negocio lleva el nombre de “Nery´s Fishing” y en algunas fotografías se aprecia al mismo ex futbolista utilizando cañas y presumiendo los pescados obtenidos.



Nery Alberto será recordado por el golazo marcado el 28 de junio a Brasil en la ronda de grupos de la Copa América Venezuela 2007, cuando en la cancha del Cachamay, en Puerto Ordaz, al minuto 23 controló la pelota dentro del área, hizo un “sombrerito” y venció de aire al portero Doni.





