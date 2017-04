No existen problemas en el MC: Nora Cortázar Tweet El partido Movimiento Ciudadano no tiene problemas en su interior, y por lo cual no hubo problemas para elegir a los candidatos que buscaran ser alcaldes en diferentes municipios del sur de Veracruz, aseguró la profesora Nora Cortázar Luna, coordinadora distrital de esta institución política Coatzacoalcos - 2017-04-02 13:51:11 - Osvaldo Antonio Sotelo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-02-13:56:30 Coatzacoalcos Nora Cortázar Luna, coordinadora distrital de Movimiento Ciudadano El partido Movimiento Ciudadano no tiene problemas en su interior, y por lo cual no hubo problemas para elegir a los candidatos que buscaran ser alcaldes en diferentes municipios del sur de Veracruz, aseguró la profesora Nora Cortázar Luna, coordinadora distrital de esta institución política.



“Hay una valoración política, y quien resulte más competitivo es quien va al ruedo”, expuso.



Durante todo el mes de marzo duró el proceso para elegir a los candidatos, que participarán en la jornada electoral del próximo 4 de Junio.



Por lo tanto dio a conocer que han tenido todas las definiciones de los candidatos en los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas, Zaragoza, Mecayapan y Oteapan.



Opinó que los candidatos que contenderán en esta jornada electoral no tienen un pasado que los pueda perseguir, y que tienen mucha fuerza moral.



En el caso de Coatzacoalcos, donde fue elegido el ex subprocurador Jorge Yunis Manzanares, esta semana será presentado su planilla de regidores y el síndico, buscando que estos garanticen que sumen votos, y no se vuelvan vulnerables.



Señalo que todos los partidos políticos su labor en esta jornada será convencer a la sociedad que son diferentes, debido a que estos se han visto rebasados, ya que nadie cree en ellos.



Para finalizar declaró que los ciudadanos necesitan de gobiernos eficientes para resolver cada uno de los problemas. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

