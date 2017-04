Arrancan en Coahuila campañas a la gubernatura

El candidato de la coalición "Por un Coahuila Seguro" a la gubernatura del estado, Miguel Riquelme, inició su campaña en los primeros minutos del 2 de abril y aseveró que Coahuila debe seguir bajo el gobierno del PRI, el cual se comportará "a la altura".



En Saltillo, la capital del estado, el priista comenzó sus actividades proselitistas acompañado por cientos de personas ante las cuales se comprometió a desarrollar una campaña limpia y austera.



Junto con los abanderados a las diputaciones locales y a algunas alcaldías, como el candidato a la alcaldía de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, Riquelme reconoció que existe un hartazgo de los ciudadanos hacia los políticos, por lo que anticipó que tendrán que desarrollar una campaña con carácter.



El candidato de la coalición "Por un Coahuila Seguro", retó a los candidatos opositores a que actúen con transparencia y presenten su declaración cinco de cinco, como la que él presentó.



Después de que en los primeros minutos de este domingo arrancó su campaña en la capital de la entidad, el priista ofreció su primera conferencia de prensa en la que dio a conocer que presentó su declaración patrimonial, de no conflicto de intereses, declaración fiscal, carta de no antecedentes penales y doping.



"El día de hoy dejamos en claro que los candidatos del PRI y la coalición sí cumplimos al dejar lista la propuesta cinco de cinco qué está publicada en mi página", manifestó.



Riquelme afirmó que ningún gobierno estará por encima de la ley, por lo que adelantó que una de sus principales propuestas será la eliminación del fuero para todos los funcionarios del estado, incluyendo el gobernador.



"NO HABRÁ TREGUA PARA LOS CORRUPTOS"



Bajo el monumento de Francisco I. Madero y rodeado de por los menos 70 personas, que ondeaban banderas y portaban listones rojos, el empresario saltillense Armando Guadiana Tijerina arrancó campaña para gobernador de Coahuila en el primer minuto de este domingo.



Tras aseverar que es vital sacar del poder a quienes actualmente nos gobiernan el estado, el candidato de Morena hizo un llamado a los coahuilenses para acabar con el sistema oligárquico que dijo ha hecho mucho daño a la entidad.



Tienen mi compromiso de que no habrá tregua para los corruptos", dijo Guadiana Tijerina y exigió al gobernador Rubén Moreira Valdés sacar las manos del proceso electoral.



"Ya no haga más daño a los coahuilenses, gobernador, recupere un poco de dignidad; con usted y a pesar de usted, ganaremos la elección por voluntad ciudadana. Ni su candidato Riquelme, ni Anaya le van a dar el triunfo. La ciudadanía de Coahuila no va a permitir más esas simulaciones".



El coordinador de los diputados por el Movimiento de Regeneración Nacional en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, César Cravioto, aseveró que los coahuilenses están hartos de simulación y corrupción y están ávidos de un cambio.



"VAMOS A TERMINAR CON LA CORRUPCIÓN": ANAYA



Con promesas de mejora en salud, condiciones de seguridad pública,

empleos mejor pagados, terminar con la corrupción, la impunidad y las empresas fantasmas así como con los problemas en el sistema de salud del estado arranco su campaña el candidato a Gobernador, Guillermo Anaya Llamas en el municipio de Torreón, del cual fue alcalde y es originario.



“Vamos a terminar con la corrupción, la impunidad que reina en nuestro estado, los coahuilenses claman por esto, así como mejoraremos el sistema de salud para que no haya mujeres, niños, ni ancianos mal atendidos por falta de medicamentos o insumos, siendo este último uno de los temas más sensibles”, destaco en su discurso inicial.



A pregunta expresa sobre los casos de corrupción que se detecten dijo que se recuperaría el dinero robado, se confiscarían los bienes adquiridos con ellos para poder lograr recuperar los recursos para que estos se inviertan en beneficio de los coahuilenses.



“Lo vamos aplicar en salud, escuelas, seguridad, es recuperarlo e invertirlo en las necesidades apremiantes de los coahuilenses,”, puntualizó.



"ES TIEMPO DE UN COAHUILA LIBRE DE MENTIRAS": GUAJARDO



En Saltillo, y a la sombra del "varón de Cuatrociénegas", Venustiano Carranza, Mary Thelma Guajardo Villarreal, abanderada del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Coahuila arrancó su campaña electoral.



Entre poco más de 60 personas y con el lema "es tiempo de las mujeres", la ex secretaria de Alianzas del partido del Sol Azteca, manifestó que es tiempo de un Coahuila libre de mentiras, corrupción e impunidad.



Mary Thelma Guajardo Villarreal es la única mujer candidata al gobierno de Coahuila y asegura que es tiempo de cambios, que muchos hombres han gobernado y no hay resultados favorables para la población. Está segura que una mujer resolvería todo lo que los hombres no han podido.



