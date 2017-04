Aseguran en Acayucan combustible robado

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-01-20:35:18 Acayucan Los bidones con combustible al parecer gasolina, estaban cubiertos con naylon de color negro

La Base de Operaciones Mixtas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de la región XI, aseguró este sábado y puso a disposición de las autoridades federales correspondientes, tres bidones con capacidad de mil litros cada uno, dos conteniendo el noventa por ciento de su capacidad y el tercero con el diez por ciento, de combustible al parecer robado a Pemex.



El aseguramiento se realizó en un camino de terracería adjunto a la colonia “Tres Encinos”, sobre la prolongación de la calle Miguel Hidalgo, donde él o los “chupaductos”, cubrieron con naylón de color negro los grandes recipientes, no contando con que el olfato policiaco de los uniformados, daría con el hidrocarburo.



No hubo detenidos, no obstante ello, las patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado región XI, bajo el mando del delegado Paulino G. C, continuaron con sus rondines permanentes de vigilancia, en aras de garantizar la paz pública y la salvaguarda de los bienes de los ciudadanos.