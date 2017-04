Morena crece de manera sorprendente: AMLO

Andrés Manuel López Obrador presidente nacional de Morena, señaló que tiene posibilidades de ganar en los 4 estados donde el 4 de junio habrá elecciones; especialmente en el estado de México. Consideró que es muy importante esa entidad, por que “es ganarles en su madriguera a los del PRI”.



“Morena está creciendo de manera sorprendente; es algo extraordinario, es un fenómeno porque la gente está harta del PRI y PAN”.



Señaló que en las encuestas en el estado de México está arriba la maestra Delfina Gómez. “Por eso es todo el nerviosismo y toda esa caravana de funcionarios que están visitando la entidad para hacer campaña”.



López Obrador insistió, tras encabezar el Consejo Nacional de Morena, que el partido ha crecido mucho; “son millones los que ya están en Morena y estamos bien. Por eso está arreciando toda la campaña de ataques. Todos se quieren subir al ring para enfrentarnos”.



Señaló que es una ventaja que a diferencia de hace 6 años, la “mafia del poder aún no se haya puesto de acuerdo quien será sus candidato presidencial”, por eso andan tan nerviosos… la mafia del poder tiene como representante a la esposa de Felipe (Calderón), (Margarita) Zavala; al presidente del PAN (Ricardo) Anaya, a (Rafael) Moreno Valle; (Osorio) Chong, (Aurelio) Nuño, (José Antonio) Meade, (Luis) Videgaray, José (Narro), (Miguel Ángel) Mancera”.



“Pero todavía no tiene un acuerdo porque no crecen”, en las preferencias electorales. Subrayó que en el caso de Margarita Zavala, “tiene el problema de su esposo que es mal visto… debería de no contar con el apoyo de él para ver si así levanta”.



López Obrador señaló que Morena lleva un avance de 85 por ciento en la integración de secciones electorales en todo el país.



Con información de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/01/destaca-amlo-crecimiento-de-morena-201ces-un-fenomeno201d-dice