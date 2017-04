Insuficientes elementos de tránsito en Mariano

Con tan solo ocho elementos para la cobertura de una amplia extensión urbana y de escuelas, la Delegación de Tránsito solicitó a municipios cercanos el apoyo para la cobertura operativa de Mariano Escobedo, pues a la fecha no hay plazas disponibles para éste municipio.



El delegado de Tránsito en este municipio, Amado Vásquez García señaló que desde su llegada a la corporación han trabajado con un reducido número de elementos que no son suficientes para garantizar el resguardo vial en las escuelas y al mismo tiempo atender el aforo en la zona urbana.



A pesar de que Mariano Escobedo es considerado junto con Ixtaczoquitlán, como los municipios más grandes en cuanto a su extensión territorial, su zona urbana requiere por el flujo de unidades motrices cuando menos la atención con 15 elementos, y si a eso se suma que también brinda cobertura a La Perla, Ixhuatlancillo y Santa Ana, la necesidad es mayor.



“Quiero comentarte que tenemos ocho elementos viales para cubrir los cuatro municipios que son: Mariano Escobedo, La Perla, Santa Ana Atzacan e Ixhuatlancillo, por lo que se está platicando con ayuntamientos para que nos ayuden con algunos elementos de apoyo vial.”



Gobierno del Estado, dijo, viene contratando de forma paulatina a un mayor número de personal asignado para las Delegaciones de Tránsito, de ahí que espera en breve designen a un número considerable para ésta Delegación.



A pesar de ello, agregó que no se han tenido accidentes fatales en su zona de cobertura, pero en vísperas de la Semana Santa y el aforo vehicular de paseantes, ya se considera la posibilidad de reforzar los programas operativos con los elementos que pudieran llegar antes del periodo vacacional.