Sería un error de las izquierdas no unirse: PT

Al señalar que sería un error de las izquierdas no unirse en la elección presidencial el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, se refirió a Veracruz y dijo que las dinastías no tienen cabida en las democracias.



En visita a esta ciudad para tomar protesta a los candidatos petistas a las alcaldías destacó que los comicios locales que habrá este año en el país son trascendentales como antesala a la elección presidencial del 2018.



Resaltó que el PT se prepara para el relevo federal y admitió que no puede darse el lujo de desdeñar una gran unión de las izquierdas para el cambio que espera el país.



“Nuestro partido cree que es un equívoco que no vayamos en alianza las izquierdas en estas elecciones. Consideramos que es vital para que se pueda lograr ganar la presidencia de la república la construcción de un foro (...); todas las izquierdas tenemos que juntarnos”, subrayó Anaya Gutiérrez.



No precisó si irían con MORENA y con Andrés Manuel López Obrador como abanderado para los comicios presidenciales del próximo año y dijo que lo primero es la unidad y después el candidato, que deberá ser el mejor posicionado.



NO A DINASTÍAS



El coordinador nacional del Partido del Trabajo se refirió a los comentarios respecto de que en la elección de gobernador de Veracruz para el 2018 abría continuidad de una familia y se dijo en desacuerdo con esa eventualidad.



“En este país no son buenas las dinastías. Las dinastías son propias de las monarquías y en México tenemos un sistema republicano; no son bien vistas por la población las dinastías.



“En ese sentido creemos que si eso llegara a ocurrir, la población sabrá en las urnas dar otra solución. No hay reyes aquí”, aseveró Anaya Gutiérrez.



Opinó que el actual gobierno de dos años ha tenido que luchar contra la bancarrota que dejó la administración anterior, pero resaltó que no puede llevarse así los dos años y la ciudadanía espera acciones, no sólo críticas al que se fue.



“Todos los intereses y todas las preocupaciones van por ese rumbo, cuando debería estar atendida y dirigida a resolver los grandes problemas de los veracruzanos. Tiene una cortina de humo para que no se vea que no ha habido atenciones a los grandes problemas de los veracruzanos”, puntualizó.



GOBIERNO Y CRIMEN ORGANIZADO



Ante la polémica de Andrés Manuel López Obrador y el Ejército Mexicano, el dirigente nacional petista aclaró que en muchos lugares piden la presencia de las fuerzas armadas porque no confían en las corporaciones policiacas municipales y estatales.

Como ejemplo señaló el caso de Nayarit, a cuyo fiscal se señaló como persona involucrada con la delincuencia.



“Estamos viviendo una verdadera delincuencia de estado, una asociación del gobierno con el crimen organizado; esa situación debe preocuparnos.



“Quien debe garantizar seguridad al pueblo son los que están en una simbiosis con el crimen organizado, de tal manera que la frontera entre crimen organizado y corporaciones policiacas y funcionarios de gobierno da la impresión de que están aliados”, señaló Anaya.



Dijo que si se han dado situaciones indebidas y malos comportamientos de elementos del Ejército, no es la generalidad y que la ciudadanía gente lo ve como una salvación ante la inseguridad que vive el país.