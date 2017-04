PT: PAN no es contendiente fuerte en Veracruz

El PAN no es el rival más fuerte para la elección de alcalde en la ciudad de Veracruz ni es invencible, afirmó Héctor Eligio Rosas Saraiba, presidente del comité municipal del Partido del Trabajo.



Descartó que el panista Fernando Yunes Márquez sea una barrera inexpugnable y que los petistas se sientan pequeños frente a él.



“Todos tienen la misma posibilidad; no tenemos los mismos recursos, el piso no está tan parejo. Esto se gana o se pierde; sí tenemos una posibilidad.



“Confiamos en ganar el puerto de Veracruz. El día de hoy la ley electoral ha cuidado muchos detalles, sabemos cómo son las contiendas, cómo se trabaja en piso”, señaló Rosas Saraiba.



-¿Pero el rival más difícil será el del PAN?



“Sí. Por la cuestión económica el PAN, pero MORENA está fuerte también. Todo es según las percepciones de cada quién”, dijo el petista.



Admitió que los jóvenes afiliados al Partido del Trabajo no demuestran mucho interés en contender en este momento. Además deben trabajar en la ideología del partido para que puedan posicionarse, y algunos no levantan la mano ni quieren estar en la política.



Indicó que la plataforma de gobierno del PT privilegia para las alcaldías escuchar y atender a la ciudadanía, conocer sus problemas particulares en cada zona, para ser garantes del bienestar de la ciudadanía.



Dijo que ya tienen cubierto el 52 por ciento de las más de 500 casillas que se espera se instalen en el municipio de Veracruz para la elección de alcaldes.