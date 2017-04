Los tenían en el patio; el instituto forense de la UV estaba repleto de cadáveres en descomposición

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-01-12:59:15 Boca del Río El Semefo de Boca del Río tenía 400 cuerpos en avanzado estado de descomposición, razón por la que se despedían olores fétidos en la zona, que está rodeada de planteles educativos, alertó Verónica Pulido Herrera, jefa de la Juridicción Sanitaria No 8. El Semefo de Boca del Río tenía 400 cuerpos en avanzado estado de descomposición, razón por la que se despedían olores fétidos en la zona, que está rodeada de planteles educativos, alertó Verónica Pulido Herrera, jefa de la Juridicción Sanitaria No 8.



Verónica Pulido señaló que el médico en turno atendió al personal de la Jurisdicción Sanitaria que hizo la revisión ocular en el Instituto Forense.



“El médico en turno los atendió y les comentó que efectivamente llegaron 400 cuerpos en avanzado estado de descomposición y con ello superaron su capacidad, ya que no cuentan con las instalaciones adecuadas para el manejo de este número de cadáveres, por ello tuvieron que poner los cuerpos en el patio y hacer los trabajos que tenían que practicar y por eso fue el olor desagradable.



“El día de ayer a las 7 de la noche se presentó personal de la Jurisdicción del área de Regulación y Riesgos Sanitarios, en donde hicieron hicieron una inspección ocular, ya que este Instituto Forense de la UV comparte el edificio con el área de la Fiscalía.



“Después de la revisión ocular vieron el área, el patio estaba limpio y sin ningún cuerpo para evitar este tipo de situaciones, quedó ya de manera formal la verificación del área para poder cumplir con las competencias que tenemos como Jurisdicción Sanitaria”, indicó.



En cuanto al lugar al que fueron llevados los cuerpos que se encontraban en el Instituto, Verónica Pulido dijo que no podía dar esa información ya que corresponde a la Fiscalía.