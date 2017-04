Prolongada tercera sesión del OPLE en Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-31-21:22:51 Coatzacoalcos Prolongada fue la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal del OPLE en Coatzacoalcos.

La solicitud de una retroalimentación más inmediata por parte del Consejo Distrital XI del Instituto Nacional Electoral (INE), así como el requerimiento de cambiar de sede la oficina del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), fue lo que los representantes de partidos políticos pidieron a los integrantes de éste en la tercera sesión ordinaria.



Es preciso mencionar que dicho encuentro comenzó a las 17:09 horas, nueve minutos después de lo previsto con la ausencia del representante del Partido del Trabajo (PT), quien llegaría a las 17:15 horas, aunque antes de eso se les tomó protesta al del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano (MC) para así dar paso a la lectura del orden del día y las posteriores intervenciones.



Lo primero sería la solicitud de Federico Carrera, quien a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al pedir al Consejo Municipal del OPLE que su homólogo del INE fuera más inmediato en la notificación de sus informes, pues apenas el jueves sesionaron y se dio a conocer que el número del padrón electoral por grupos de edades, así como la cantidad de casillas básicas siendo de 195, y las contiguas que ascienden a 168.



“No están claramente definidas las atribuciones de cada órgano electoral y no fluye la información ni la comunicación entre los órganos instalados, tanto los conflictos que se viven al interior del INE esperamos que no repercutan en los consejos municipales del OPLE”, indicó Federico Carrera en alusión a los seis consejeros distritales del INE, a quienes acusó de estar plenamente identificados con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



De forma inmediata la presidenta del consejo municipal, Isela Ramírez Gallegos, quien aclaró que por lo breve de la sesión distrital esa información apenas sería integrada en una minuta, pese a que ésta asistió a dicha actividad, agregando que en lo local se aprobaron sólo 75 casillas extraordinarias.



“El INE tiene la obligación de rendir la información de las sesiones a tiempo, pero el procedimiento que vienen siguiendo es que la envían al Consejo Local (del INE) en Xalapa, éste a su vez lo envía al Consejo General del OPLE en Xalapa y de ahí reenvía al Consejo Municipal del OPLE en Coatzacoalcos”, refirió el representante del PRD.





REPRESENTANTES PIDEN CAMBIO DE SEDE



Tras dar paso a ese tema en el orden del día, lo siguiente fue el cambio de domicilio del Consejo Municipal del OPLE, siendo prácticamente todos los representantes de partidos quienes se sumaron a esta petición, pues la mayoría estuvo en el anterior proceso estatal, por lo que mencionaron que en esa ocasión la bodega apenas se dio abasto para la cantidad de paquetes electorales de una parte de la ciudad, aunado a la cantidad de personal del consejo y observadores, lo que hace insuficiente el espacio de la oficina ubicada en la avenida Cuauhtémoc.



A dicha petición se sumó también uno de los vocales, sin embargo, la consejera presidenta se limitó a decir “eso se discutirá en la sesión correspondiente”, lo que generó un largo debate entre los representantes de partidos y los demás integrantes del consejo.





CALLAN A FEDERICO CARRERA



Pero sería la siguiente intervención de Federico Carrera la que dejara a todos sorprendidos, pues si bien apoyaba la petición del representante de MC para el cambio de domicilio, no estaba a favor de la propuesta de que esto lo hicieran sus homólogos del Consejo General del OPLE, argumentando los recursos que reciben, lo que de inmediato provocó que Isela Ramírez lo interrumpiera, haciéndolo dejar el micrófono.



“Señor representante, le pido amablemente que no se salga del tema”, le expresó Ramírez Gallegos a Carrera Martínez, quien sólo le indicó que lo que él mencionaba era sobre ese mismo asunto, a lo cual nuevamente la consejera lo interrumpió, por lo que éste prefirió guardar silencio.

Lo anterior fue algo inédito en la trayectoria de Federico Carrera, quien precisamente se ha distinguido por siempre poner en jaque a los presidentes de consejos electorales en turno al interrumpirlos con argumentos sólidos, pero ahora el destino le revirtió la situación, pese a que su expresión era fundamentada.