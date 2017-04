Roban taxi en estacionamiento del Complejo Cangrejera Tweet Desagradable sorpresa fue la que se llevó un trabajador de la industria, al salir de su jornada de trabajo intentó abordar su vehículo se percató que la unidad ya no se encontraba en el aparcamiento Coatzacoalcos - 2017-03-31 21:00:47 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-31-21:01:33 Coatzacoalcos Se llevan el taxi 433 del estacionamiento del complejo cangrejera. Desagradable sorpresa fue la que se llevó un trabajador de la industria, al salir de su jornada de trabajo intentó abordar su vehículo se percató que la unidad ya no se encontraba en el aparcamiento.



La unidad robada se trata del taxi marcado con el número 433 del municipio de Coatzacoalcos, se encontraba en el estacionamiento del complejo cangrejera ubicado sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.



Se logró establecer que el trabajador de complejos, ingresó la noche del jueves a su jornada de trabajo y dejó su unidad de alquiler en el aparcamiento, por lo que la mañana de ayer al salir e intentar abordarlo no lo encontró en el lugar.



Por ello comenzó a buscarlo en los alrededores sin tener éxito, y dio aviso al número de emergencias 9-1-1 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde alertó sobre lo ocurrido.



Ante estos hechos el agraviado, acudió a la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos donde interpuso la denuncia correspondiente por el robo de su taxi, ya que teme sea utilizado para cometer algún hecho delictivo.

