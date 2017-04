En la Anaya de Coatza, caminan entre aguas negras

Las constantes fugas de aguas negras que invaden la avenida General Anaya, han puesto en ‘jaque’ a quienes habitan en ese sector; los vecinos, aseguran que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), no ha atendido los reportes.



Una de estas fugas, donde el charco es tan grande que ha abarcado parte de la banqueta, es la esquina de General Anaya y callejón Pedro Infante, en la colonia Emiliano Zapata; la fuga ha permanecido varios meses en el lugar, y se ha convertido en un foco de infección.



La banqueta ya presenta limo, y han sido varias las personas que han resbalado o caído al tratar de caminar por esa vía.



“El problema es el canal, que ya está rebosado… ¡se ha caído gente ahí! En la banqueta ya no se puede caminar, las alcantarillas están saturadas y el agua ya brota a la banqueta; las personas tienen que cargar a sus hijos para que no se mojen, porque está todo encharcado aquí”, se quejó Eliut García Cruz, uno de los afectados.



A la queja, se sumaron los demás vecinos del sector, quienes señalaron que aunado a la fuga, el fétido olor que estas aguas despiden se ha vuelto insoportable, por lo que urgieron a la CAEV que brinde una solución lo antes posible.



De acuerdo con la señora Manuela Rodríguez, otra de las habitantes, algunos vecinos han intentado limpiar estos canales con palas; sin embargo, sus esfuerzos han sido en vano, pues se necesita maquinaria especial para poder desazolvar los canales y registros.





Están en las mismas



Otro de los puntos que se encuentran en la misma situación, es el cruce de General Anaya y Gloria Corrales, donde la fuga ha permanecido por más de tres meses.



El brote de agua es tan caudaloso, que no permite a los automovilistas ver que la alcantarilla se encuentra rota; una camioneta ya se hundió en el hueco, por lo que los vecinos tuvieron que poner señalamientos.



Una situación similar, atraviesa la esquina con Colón, donde las aguas negras han sido una constante incluso desde hace varios años; sin embargo, hasta el momento, esta dependencia aún no ha contemplado las reparaciones en dicho tramo.