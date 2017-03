Barby Juárez estará en acción desde el Zocalo

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-31-17:17:54 Ciudad de México

Por primera vez en la historia, el Zócalo de la Ciudad de México vestirá sus mejores galas este sábado 1 de abril, para albergar una función de boxeo donde estarán en disputa dos títulos mundiales, un campeonato mundial juvenil, así como el resurgimiento del campeonato nacional.



La pelea estelar de la noche será encabezada por Mariana Barby Juárez, que buscará destronar a la actual campeona mundial de peso gallo del CMB, la africana Catherine Phiri.



Ante el reto, la Barby sentenció que no tiene en mente otra cosa más que la de convertirse nuevamente en monarca del orbe y este sábado con el marco espectacular del corazón de la ciudad, hará hasta lo imposible para conseguirlo.



“Estoy súper emocionada, nos preparamos al cien por ciento, es el reto y realmente hemos esperado bastante tiempo para que se pudiera dar esta oportunidad y no la vamos a dejar pasar. Va a haber nueva campeona mundial en la división gallo y esa voy a ser yo”, apuntó.



Asimismo, la también mexicana Alejandra Tigre Jiménez, quien expondrá por primera vez su título mundial de peso completo del CMB, ante la estadunidense Carlette Ewell, no dudó en señalar que exponer su cinturón ante la afición mexicana es algo que nunca llegó a imaginarse.



Estoy feliz, estoy ansiosa ya porque sea sábado, el año que estuve esperando para defender mi título se me dio en grande, al lado de figuras mundiales. La vibra de mi gente sé que me va dar fuerza, y que van a ver a una boxeadora rápida, van a ver a una boxeadora fuerte, van a ver a una mexicana que gane y que defienda lo suyo, su país y su título”, expuso.



Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mostró su beneplácito por la realización de la gala boxística, ya que refrenda a la capital del país como la mejor opción para la organización de eventos deportivos a nivel nacional e internacional, donde agregó que buscará que el boxeo se convierta de nuevo en un deporte de arraigo para los capitalinos.



Ahora pareciera que se convirtió en un deporte elitista (el boxeo), un deporte que se tiene que pagar mucho para practicar y queremos que llegue a toda la población. Queremos rescatar la tradición del box en la Ciudad de México, es algo que nos propusimos desde el inicio de este ejercicio de gobierno, vamos bien, se está logrando, se está posicionando otra vez el box mexicano como debe de ser, es un orgullo”, apuntó.



De acuerdo con datos otorgados por el gobierno de la ciudad, se espera un aforo cercano a los 40 mil aficionados, donde 18 mil fanáticos podrán presenciar la función en un escenario que será montado para el evento, mientras que alrededor de 20 mil personas disfrutarán los distintos combates en las pantallas que serán ubicadas alrededor de la arena.



El Zócalo capitalino está listo para los combates.



Figuras

Homenajeadas



Vicente Saldívar. Campeón mundial de peso pluma.

Raúl Macías. Campeón mundial de peso gallo.

Carlos Zárate. Campeón mundial de peso gallo.

Ricardo López. Campeón mundial de peso paja y minimosca. Defendió su título en 22 ocasiones para establecer récord de su división.

Juan Manuel Márquez. Campeón mundial en peso pluma, superpluma, ligero y superligero.





