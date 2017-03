Juez que dio amparo a ‘Porky’ liberó a Maryjose

El mismo juez que otorgó un amparo a Diego Cruz Alonso, conocido como uno de los integrantes de los Porkys de Boca del Río, también fue el responsable de la liberación de la actual diputada local, María Josefina Gamboa Torales, luego de que atropelló y dio muerte a un peatón como funcionaria del municipio de Boca del Río.



Entonces la funcionaria era directora del Instituto Municipal de la Mujer del ayuntamiento de Boca del Río y se le acusó de que en Estado de ebriedad arrolló y mató a una persona, en el año 2014.



El defensor de la actual legisladora panista fue Jorge Winckler Ortiz, actual titular de la Fiscalía General del Estado, con el que consiguió un amparo del juez Anuar González Hermadi, mismo que le permitió salir de prisión.



En ese entonces, Winckler Ortiz aplaudió la decisión de González Hermadi, pues su clienta salió bajo fianza y pudo enfrentar su proceso en libertad.



Incluso el amparo eliminó las agravantes de temeridad y estado de ebriedad, con el argumento de que no se pudieron comprobar.



Hay que recordar que la madrugada del 13 de julio, Gamboa Torales conducía a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad un automóvil Nissan Sentra modelo 2013, con placas de circulación YKE-8719 del estado de Veracruz.



Entonces se aseguró que se trataba de un caso de persecución política, orquestado por el ex gobernador, Javier Duarte y el ex Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras.



El juez González Hermadi se ha desempeñado durante varios años en el Poder Judicial de la Federación como oficial judicial, asesor jurídico y juez de distrito desde 2011, según su CV.



En su currículo cuenta con varios cursos, entre los que destaca el de \"Especialización sobre la Aplicación de los Tratados Internacionales en Resoluciones Judiciales. Caso Especial: Justicia Penal Juvenil\", impartido conjuntamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).