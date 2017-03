Taxis y camiones urbanos, sin publicidad política

La reforma a la ley de Tránsito aprobada este jueves en el Congreso de Veracruz con 34 votos a favor y 12 en contra, obliga al antidóping a choferes de transporte público; obliga a colocar un botón de pánico en camiones urbanos para evitar asaltos o acoso sexual y prohíbe anuncios de candidatos y políticos en unidades de urbanos, suburbanos y taxis.



Señala además la reforma, que de forma \"preferente\" la gasolina del transporte público y taxis será pagada con tarjetas de débito, crédito, vales o convenios que hagan transportistas con gasolineras. Asimismo amplía plazo para que hijos de concesionarios hereden concesiones de 60 días para hacer el trámite, a tres años.



Ya no podrán los autobuses ni taxis, poner propaganda comercial y menos política en las unidades. Estará prohibido que las renten para poner mamparas, anuncios y demás publicidad que ahora portan, y en elecciones quedan prohibidos los carteles de candidatos.



EL REGISTRO ESTATAL DE CONDUCTORES

La reforma aprobada este jueves en la cámara local de diputados von 34 votos favor y 12 en contra, obligará a la creación del nuevo Registro Estatal de Conductores (REC) en el que los concesionarios deberán inscribir a los operarios del o los vehículos que tengan autorizados para la prestación del servicio de transporte público con la periodicidad que indique el reglamento.



Para inscribirse en el REC -entre otros requisitos- deberá presentarse un certificado médico y antidoping expedido por una institución pública de salud o privada debidamente certificada, por el que se acredite que el conductor u operador a inscribirse no es adicto a estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares y que no padece enfermedades que le impidan utilizar unidades de motor y ello ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.



PIDE PAGAR LA GASOLINA CON TARJETA, VALES O CONVENIOS, EVITANDO EL EFECTIVO AL MÁXIMO



Obliga a preferir el uso de tarjetas bancarias, vales y convenios con gasolineras, dejando de usar al máximo el efectivo.



El decreto dispone que el pago del servicio por abastecimiento de combustible de las unidades destinadas al transporte público, en cualquiera de sus modalidades y submodalidades, será preferentemente mediante tarjeta de prepago, vales, convenios o cualquier otro medio reconocido por la ley, para cuyo efecto el titular de la concesión adoptará las medidas pertinentes a fin de cumplir con esta disposición.



BOTÓN DE PÁNICO



Para evitar asaltos o el acoso sexual que sufren algunas mujeres en el trasporte público, se obliga a concesionarios de urbanos, a poner un botón de pánico: “A fin de mejorar la seguridad de los usuarios, los vehículos destinados al servicio de transporte público en las submodalidades de urbano, suburbano y foráneo, deberán contar con un botón de pánico que permita al usuario emitir una alerta de agresión”.



PROHIBIDA LA PUBLICIDAD DE CANDIDATOS





Ya no se podrá poner anuncios en unidades de tipo político, es común ver que unidades especialmente de transporte público, portan anuncios de candidatos: “Se prohíbe la instalación de propaganda política en las unidades del servicio de transporte público en todas las modalidades y submodalidades”.



EN URBANOS HASA CINCO CONCESIONES Y EN TAXIS SOLO TRES, SERÁN INEMBARGABLES



Enfatiza que las personas físicas podrán obtener hasta cinco concesiones en la modalidad de pasajeros. En las demás modalidades podrán obtener hasta tres concesiones. Las personas morales podrán obtener las concesiones ya existentes para la modalidad de pasajeros y de carga especializada, sin que ello implique el otorgamiento de nuevas concesiones.

Refiere que las concesiones que se otorguen para prestar el servicio de transporte público, en la modalidad de pasajeros, submodalidad de taxi, se equipararán al patrimonio familiar, y por lo mismo son inalienables e inembargables.



Los derechos que ampara una concesión para prestar el servicio de transporte público podrán ser transferidos a terceros, previa autorización de la Dirección de Transporte, siempre que se cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y Reglamento de la materia, además de que el titular de la concesión haya ejercido el derecho que de ella emana, cuando menos dos años antes de la presentación de la solicitud de transferencia.



SE AMPLÍA PLAZO DE 60 DÍAS A TRES AÑOS PARA QUE HIJOS HEREDEN UNA CONCESIÓN



Los vehículos que se utilicen para prestar el servicio de transporte público reunirán las características, condiciones técnicas, engomados respectivos, uniformidad de color por municipio y demás requisitos que para tal efecto fijen esta Ley y su Reglamento.



Para el caso de fallecimiento del titular de la concesión, se amplia de 60 días a los 3 años el plazo para dar de baja o dar por terminada la concesión; con ello los familiares en derecho a heredar tendrán más tiempo para realizar los trámites necesarios.



LICENCIAS



La expedición de licencia de automovilista, tipo C para conducir únicamente automóviles de servicio particular, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte, previo examen médico y pericial, será de 12.7232 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El canje será cada tres años y será por 5.3013 UMA. Para la inscripción al Padrón de Concesiones o de prestadores del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades: 13.2534 UMA.



A través del artículo tercero transitorio se establece que el Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.