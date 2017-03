¿Que significa el taco para Veracruz?

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-30-20:19:45 Archivo

¡Hay que festejar este día comiendo tacos! Exclamó la señora María Eugenia Saviñón Islas, quien forma parte del negocio familiar fundado por sus padres hace casi 60 años en el interior del mercado Hidalgo, donde venden deliciosos tacos de pibil y de canasta.



“Desgraciadamente aquí en Veracruz no se siguió celebrando el Día del taco, esa tradición que se perdió, pero hace como 8 años sí nos pusimos de acuerdo los taqueros del mercado e hicimos promociones, publicidad e inclusive queríamos celebrar al año siguiente en el parque Zamora este día, pero se perdió la intención”, lamentó la propietaria de la taquería Las Cazuelas del Mercado Hidalgo.



Reconoce que el veracruzano es taquero de corazón, sin embargo los comerciantes dedicados al ramo no le dieron la debida importancia a este día que ha pasado todos estos años sin mayores festejos.



Asegura que la crisis económica que se vive en el país ha propiciado el cierre de muchas taquerías en general, pero afortunadamente dentro del mercado estos negocios han ido sorteando esta situación.



Aunque existe una Unión de Locatarios del Mercado Hidalgo, la cual preside la señora Xóchitl Saviñón Islas, la entrevistada asegura que no hay ninguna agrupación que aglutine a los taqueros en particular.





LOS TACOS EN NÚMERO





10% de los locales del mercado Hidalgo venden tacos



30% de la producción de tortillas en el municipio es para los taqueros



40% de la venta de las carnicerías veracruzanas es generada por taquerías



28 de cada 100 mexicanos prefiere los tacos



81.9% de mexicanos se refiere a los tacos como un antojito



15.7% de mexicanos asegura que los tacos son una comida completa



27.3% de mexicanos prefiere tacos de bistec, costilla, arrachera, chorizo y chuleta





Hubo mejores épocas,



dicen los tortilleros



“Nosotros ya no tenemos venta de tortilla taquera, porque la quieren muy barata y así ya no nos conviene”, manifestó Pedro Rodríguez, comerciante de la industria de la tortilla.



Aunque reconoció que viejos tiempos fueron mejores para la industria de la masa.



“Hace años vendíamos como el 30% de la producción de tortillas a los taqueros, y en tiempos de fiestas ese porcentaje subía, pero ahora ya no”, lamentó.



Aseguró que la crisis económica que se vive en el país ha afectado a los tortilleros.



“Todo está caro, la crisis ha afectado demasiado al sector de la tortilla, de poquito en poquito la materia prima ha ido subiendo al igual que el gas, ahorita tienen un relajito, que le suben y le bajan y para acabarla, la luz vino más cara, porque según bajaron las tarifas de las casas pero a los comercios se las subieron”, manifestó.







Impulsan taquerías











a las carnicerías



Aproximadamente hasta un 40% de la venta de las carnicerías es generada por la industria del taco en el municipio de Veracruz.



“A mí me compran algunos taqueros de aquí del mercado Hidalgo, porque siempre nos apoyamos todos como locatarios, además siempre nos preocupamos porque la carne sea fresca”, explicó don Francisco González, de la carnicería El Torito.



El entrevistado reconoció que los taqueros le levantan la venta del día, pues gracias a la unidad que existe entre los locatarios del Mercado Hidalgo, todos los comerciantes que tienen negocios de comida se ayudan entre ellos comprando sus materias primas ahí mismo, como la carne.



“Aquí tenemos algunas taquerías a las que le surtimos la carne de res y de puerco, principalmente que es carne fresca, es muy importante eso, nuestra carne viene sellada del rastro y está garantizada que es del día”, manifestó el entrevistado.





“Desgraciadamente aquí en Veracruz no se siguió celebrando el Día del taco, esa tradición que se perdió, pero hace como 8 años sí nos pusimos de acuerdo los taqueros del mercado e hicimos promociones, publicidad e inclusive queríamos celebrar al año siguiente en el parque Zamora este día, pero se perdió la intención”, lamentó la propietaria de la taquería Las Cazuelas del Mercado Hidalgo.



Reconoce que el veracruzano es taquero de corazón, sin embargo los comerciantes dedicados al ramo no le dieron la debida importancia a este día que ha pasado todos estos años sin mayores festejos.



Asegura que la crisis económica que se vive en el país ha propiciado el cierre de muchas taquerías en general, pero afortunadamente dentro del mercado estos negocios han ido sorteando esta situación.



Aunque existe una Unión de Locatarios del Mercado Hidalgo, la cual preside la señora Xóchitl Saviñón Islas, la entrevistada asegura que no hay ninguna agrupación que aglutine a los taqueros en particular.





LOS TACOS EN NÚMERO





10% de los locales del mercado Hidalgo venden tacos



30% de la producción de tortillas en el municipio es para los taqueros



40% de la venta de las carnicerías veracruzanas es generada por taquerías



28 de cada 100 mexicanos prefiere los tacos



81.9% de mexicanos se refiere a los tacos como un antojito



15.7% de mexicanos asegura que los tacos son una comida completa



27.3% de mexicanos prefiere tacos de bistec, costilla, arrachera, chorizo y chuleta





Hubo mejores épocas, dicen los tortilleros



“Nosotros ya no tenemos venta de tortilla taquera, porque la quieren muy barata y así ya no nos conviene”, manifestó Pedro Rodríguez, comerciante de la industria de la tortilla.



Aunque reconoció que viejos tiempos fueron mejores para la industria de la masa.



“Hace años vendíamos como el 30% de la producción de tortillas a los taqueros, y en tiempos de fiestas ese porcentaje subía, pero ahora ya no”, lamentó.



Aseguró que la crisis económica que se vive en el país ha afectado a los tortilleros.



“Todo está caro, la crisis ha afectado demasiado al sector de la tortilla, de poquito en poquito la materia prima ha ido subiendo al igual que el gas, ahorita tienen un relajito, que le suben y le bajan y para acabarla, la luz vino más cara, porque según bajaron las tarifas de las casas pero a los comercios se las subieron”, manifestó.







Impulsan taquerías a las carnicerías



Aproximadamente hasta un 40% de la venta de las carnicerías es generada por la industria del taco en el municipio de Veracruz.



“A mí me compran algunos taqueros de aquí del mercado Hidalgo, porque siempre nos apoyamos todos como locatarios, además siempre nos preocupamos porque la carne sea fresca”, explicó don Francisco González, de la carnicería El Torito.



El entrevistado reconoció que los taqueros le levantan la venta del día, pues gracias a la unidad que existe entre los locatarios del Mercado Hidalgo, todos los comerciantes que tienen negocios de comida se ayudan entre ellos comprando sus materias primas ahí mismo, como la carne.



“Aquí tenemos algunas taquerías a las que le surtimos la carne de res y de puerco, principalmente que es carne fresca, es muy importante eso, nuestra carne viene sellada del rastro y está garantizada que es del día”, manifestó el entrevistado.